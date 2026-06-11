Эти средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития под гарантию Правительства Королевства Швеция.
Куда направят
Они будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов и пенсий, отметила Свириденко.
Начало проекта PEACE in Ukraine было положено четыре года назад для бюджетной поддержки в условиях войны. После поступления нового финансирования общий объем средств по этой программе составил 53,5 млрд долларов, сообщила она.
«Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения», — написала Свириденко.