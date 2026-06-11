В госбюджет поступило 236 миллионов евро от Всемирного банка — Свириденко Сегодня 10:16 — Казна и Политика

В госбюджет поступило 236 миллионов евро от Всемирного банка — Свириденко

В государственный бюджет поступило 236 миллионов евро в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Эти средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития под гарантию Правительства Королевства Швеция.

Куда направят

Они будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов и пенсий, отметила Свириденко.

Начало проекта PEACE in Ukraine было положено четыре года назад для бюджетной поддержки в условиях войны. После поступления нового финансирования общий объем средств по этой программе составил 53,5 млрд долларов, сообщила она.

«Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения», — написала Свириденко.

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