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Рада отменила пожизненный финмониторинг для политически значимых лиц

Казна и Политика
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Парламент расширил список лиц, на которых распространяется статус PEP
Парламент расширил список лиц, на которых распространяется статус PEP
Верховная Рада приняла изменения в правила финансового мониторинга для политически значимых лиц (PEP), отменив пожизненный статус усиленного контроля после ухода с поста. Соответствующие нормы депутаты поддержали в составе законопроекта № 15111-д по автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.
Об этом пишет Финансовый клуб.

Усиленный мониторинг будет действовать один год после увольнения

Согласно принятым нормам, усиленный финансовый мониторинг будет обязательным в течение 12 месяцев после увольнения лица с политически значимой должности.
По истечении этого срока углубленная проверка может производиться только при наличии обоснованного и документально подтвержденного высокого риска.
Бывшая заместитель министра юстиции Инна Богатых отметила, что новые правила должны устранить один из факторов, сдерживавших специалистов от работы на государственной службе.
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«Это решение парламента снимет одну из основных преград идти на высокие должности, потому что с учетом ответственности, стресса 24/7, очень скромной мотивации и перспективы пожизненных сложностей с финмониторингом многие профессиональные люди отказывались от предложений в госсекторе», — прокомментировала она.
По словам Богатых, по истечении 12-месячного периода прежний статус политически значимого лица не может быть единственным основанием для продолжения усиленного финансового мониторинга.
В случае принятия такого решения, субъект первичного финансового мониторинга должен будет предоставить письменное обоснование. В то же время клиент будет иметь право требовать пересмотра такого решения.

Список PEP расширили

В то же время, парламент расширил перечень лиц, на которых распространяется статус PEP. В него включили работников, ответственных за финансовый мониторинг в банках с государственной долей более 50%, а также руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка.
Кроме того, депутаты поддержали норму о введении электронного декларирования для председателей и членов правлений государственных банков.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине официально насчитывается около 30 тыс. политически значимых лиц (PEP), а еще 140 тыс. человек классифицируются как связанные с ними.
Также мы со ссылкой на НБУ писали, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц (PEP), автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам.
По материалам:
Фінансовий клуб
ЗаконопроектыВерховная Рада
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