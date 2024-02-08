В Нацбанке объяснили, как усилится финансовый мониторинг политически значимых лиц из-за границы — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, как усилится финансовый мониторинг политически значимых лиц из-за границы
Нацбанк опубликовал разъяснение об использовании риск-ориентированного подхода в ходе финансового мониторинга публично значимых лиц (РЕР).
Высокий уровень риска устанавливается для тех РЕР, которые являются иностранными публичными деятелями, а также для связанных с ними лиц, членов их семей и клиентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.
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Для национальных РЕР и связанных с ними лиц такой риск устанавливается, если по результатам мониторинга такой риск был установлен (может быть высокий, средний или низкий).
При финансовом мониторинге РЕР как банки, так и нефинансовые учреждения должны осуществлять следующие мероприятия:
- иметь надлежащую систему управления рисками для выявления факта принадлежности клиента или его конечного бенефициарного владельца к указанной категории;
- получать разрешение руководителя субъекта финмониторинга для установления (продолжения) деловых отношений, проведения (без установления деловых отношений) финансовых операций на сумму, равную или превышающую сумму, определенную частью первой статьи 20 Закона о ПВК/ФТ;
- принимать достаточные меры с целью установления источника состояния (богатства) и источника средств, с которыми связаны деловые отношения или операции с такими лицами;
- осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений.
В НБУ отметили, что пункты 2−4 могут не применяться по отношению к РЕР, которые прекратили выполнение выдающихся публичных функций.
То есть банки теперь обязаны пересматривать риски и снимать с усиленного мониторинга тех РЕР, которые прекратили свою деятельность и не составляют высоких коррупционных рисков, если прошло 12 месяцев с прекращения выполнения публичных функций и если субъект финмониторинга убедился, что риски отсутствуют.
При этом субъект финмониторинга обязан исключать возможность необоснованных отказов в банковском обслуживании РЕР. В новом законе вводится механизм реагирования на такие отказы: в случае если такой отказ имел место, субъект финмониторинга обязан в течение пяти рабочих дней предоставить обоснованное объяснение причины отказа.
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