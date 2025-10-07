Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Кабинет Министров принял изменения в государственный бюджет на 2025 год, предусматривающие дополнительное финансирование обороны на сумму 324,7 млрд грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Из этой суммы более 310 млрд грн будут направлены в общий фонд, из которых 301 млрд грн получит Министерство обороны.

Куда Минобороны потратит средства

202 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих, социальную поддержку семей защитников и защитниц Украины;

100 млрд грн — на закупку вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов;

8 млрд грн — на другие военные расходы, такие как военные перевозки, горючее и эксплуатационные расходы.

Как добавил министр обороны Денис Шмыгаль, из специального фонда для оборонного ведомства будет направлено еще 8,6 млрд на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса, закупку вооружения, военной техники и оборудования. Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены на материально-техническое обеспечение воинских частей.

Кто профинансирует расходы

Основным источником финансирования является 6 млрд евро (294,3 млрд грн) от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Еще около 30 млрд грн обеспечено за счет дополнительных доходов бюджета, экономии на долговых выплатах и ​​сокращения неприоритетных расходов.

Закупку дронов частично профинансируют за счет замороженных российских активов.

Напомним, 6 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что Кабинет Министров принял законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить финансирование сектора обороны. Верховная Рада должна рассмотреть законопроект до ноября.

Ранее Железняк отмечал , что в государственном бюджете на следующий год на разнообразные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным. По его словам, на денежное довольствие и другие выплаты военнослужащим заложено 1,143 трлн грн. Это на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году. В то же время, напомнил депутат, в текущем году уже есть дефицит в 300 млрд грн.

