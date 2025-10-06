Правительство одобрило изменения в бюджет-2025: расходы на оборону увеличат на 300 миллиардов

0 800 307 555
Казна и Политика
Кабинет Министров принял законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить финансирование сектора обороны. Верховная Рада должна рассмотреть законопроект до ноября.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Дополнительные 317 миллиардов на оборону

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета планируется увеличить на 317 млрд грн.
Также в законопроекте предлагается дополнить действующий бюджет нормой, позволяющей правительству самостоятельно сокращать расходы по отдельным направлениям и увеличивать их по оборонным статьям.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что до конца года осталось три месяца, но в государственном бюджете 2025 года до сих пор не хватает средств на зарплаты украинским военным. По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой, дефицит оценивают в около 300 млрд грн. Основная надежда была на переговоры с международными партнерами, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти нужды.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что правительство может обратиться в парламент с предложением пересмотреть бюджет на 2025 год и увеличить финансирование сектора безопасности и обороны.
