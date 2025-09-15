0 800 307 555
«Самый высокий показатель в мире». Украина тратит рекордные 31% ВВП на оборону

Казна и Политика
Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа.
«Оборона стоит огромных финансовых ресурсов нашей стране. И эта цена растет», — заявила Пидласа.
По ее словам, год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время, в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.
«Эта цифра включает в себя зарплаты военнослужащих, боеприпасы, оружие, но также то, о чем вы, возможно, не думаете, когда речь заходит о стоимости войны. Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших», — добавила она.
Она подчеркнула, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону. Это самый высокий показатель в мире. «И вопреки всем ожиданиям Украина покрывает эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями», — уточнила глава Комитета ВР по вопросам бюджета.
«Мы стремимся обеспечить по меньшей мере $120 млрд на оборону Украины в следующем году. Эта сумма включает деньги государственного бюджета Украины ($60 млрд) и военные поставки оружия и боеприпасов через платформу „Рамштайн“, PURL, SAFE, Датскую модель и другие ($60 млрд). $120 млрд — это амбициозная цель, как амбициозная цель, Украины», — отметила Пидласа.
По ее мнению, пора изучить юридические и практические механизмы использования прямой бюджетной поддержки от стран-партнеров на расходы обороны. До сих пор только Великобритания разрешала использовать свои взносы в украинский бюджет на военные закупки. ЕС и другие страны должны пойти по этому пути.
«Я думаю, это будет гораздо легче и политически приемлемо сделать за счет российских денег, а не за счет налогоплательщиков ЕС. Именно поэтому идея „Репарационного кредита“, который объявила президент Еврокомиссии — или любой другой план, который поможет Украине покрыть оборонные потребности — более чем уместна», — подытожила Пидласа.
Напомним, Европейская комиссия рассматривает возможность направления миллиардов евро замороженных российских активов на поддержку Украины в виде репарационных кредитов, обеспеченных долговыми расписками ЕС.
Ранее глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов уже сообщал, что один день полномасштабной войны с рф обходится Украине в 172 млн долларов. По его словам, своими силами такую ​​нагрузку страна выдержать не может. Поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.
По материалам:
Finance.ua
