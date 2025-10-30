0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Агентство восстановления: открыли участок дороги в Одесской области

Казна и Политика
37
Агентство восстановления: открыли участок дороги в Одесской области
Агентство восстановления: открыли участок дороги в Одесской области
На дороге государственного значения Т-16−07 между городами Килия и Вилково выполнили работы по аварийному восстановлению дороги протяженностью 8 километров.
Об этом сообщило Агентство восстановления.

Что делали

Дорожники провели работы по восстановлению поперечного профиля дорожного покрытия и основания. Устроили асфальтобетонное покрытие по всей протяженности ремонтных работ. Нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки.
Читайте также
Работы выполнялись исключительно на средства эксплуатационного содержания при наличии финансирования и без остановки движения автотранспорта.

Что это дает

Эта дорога соединяет четыре порта Измаильского района и является важной артерией юга Одесщины.
Также это ключевой путь для сокращения пути пожарной, экстренной медицинской помощи и других служб в населенные пункты местных общин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems