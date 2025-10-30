Агентство восстановления: открыли участок дороги в Одесской области Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Агентство восстановления: открыли участок дороги в Одесской области

На дороге государственного значения Т-16−07 между городами Килия и Вилково выполнили работы по аварийному восстановлению дороги протяженностью 8 километров.

Об этом сообщило Агентство восстановления.

Что делали

Дорожники провели работы по восстановлению поперечного профиля дорожного покрытия и основания. Устроили асфальтобетонное покрытие по всей протяженности ремонтных работ. Нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки.

Работы выполнялись исключительно на средства эксплуатационного содержания при наличии финансирования и без остановки движения автотранспорта.

Что это дает

Эта дорога соединяет четыре порта Измаильского района и является важной артерией юга Одесщины.

Также это ключевой путь для сокращения пути пожарной, экстренной медицинской помощи и других служб в населенные пункты местных общин.

