Вступило в силу новое торговое соглашение с ЕС
В среду, 29 октября, вступили в силу изменения тарифных графиков во взаимной торговле между Украиной и Европейским Союзом, которые открывают новый этап в экономическом сотрудничестве между странами.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Решение № 3/2025, принятое в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривает отмену или значительное уменьшение ставок ввозной пошлины и увеличение объемов тарифных квот для украинских товаров при экспорте их в ЕС.
«Это создает новые возможности для украинских экспортеров. Меньшие ставки ввозной пошлины и увеличенные объемы квот будут стимулировать экспорт и помогать украинской продукции выходить на новые рынки», — отметили в Гостаможслужбе.
Таможенники подчеркнули, что для Украины это весомый сигнал об углублении интеграции в ЕС, который повышает инвестиционную привлекательность и укрепляет конкурентоспособность украинских производителей.
Информация об обновленных объемах тарифных квот на 2025 год размещена на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли» по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Вступило в силу новое торговое соглашение с ЕС
Dragon Capital дали прогнозы относительно экономического роста Украины до 2026 года (таблица)
Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности
Кого могут привлечь к общественным работам во время военного положения — условия
Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года
Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость