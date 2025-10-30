0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вступило в силу новое торговое соглашение с ЕС

Казна и Политика
15
Вступило в силу новое торговое соглашение с ЕС
Вступило в силу новое торговое соглашение с ЕС
В среду, 29 октября, вступили в силу изменения тарифных графиков во взаимной торговле между Украиной и Европейским Союзом, которые открывают новый этап в экономическом сотрудничестве между странами.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
Решение № 3/2025, принятое в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривает отмену или значительное уменьшение ставок ввозной пошлины и увеличение объемов тарифных квот для украинских товаров при экспорте их в ЕС.
Читайте также
«Это создает новые возможности для украинских экспортеров. Меньшие ставки ввозной пошлины и увеличенные объемы квот будут стимулировать экспорт и помогать украинской продукции выходить на новые рынки», — отметили в Гостаможслужбе.
Таможенники подчеркнули, что для Украины это весомый сигнал об углублении интеграции в ЕС, который повышает инвестиционную привлекательность и укрепляет конкурентоспособность украинских производителей.
Информация об обновленных объемах тарифных квот на 2025 год размещена на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли» по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems