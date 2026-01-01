Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении

В ноябре 2025 года Украина экспортировала IT-услуг на $543 млн. Это на $9 млн (или 4,24%) меньше, чем в октябре, когда показатель составил $566 млн. Ноябрь 2024 года был ниже — $520 млн.

Результат за 11 месяцев

Всего за одиннадцать месяцев 2025 года объем IT-экспорта составляет $5971 млн, что больше, чем $5830 млн за аналогичный период 2024 года.

Для сравнения: в 2023 году показатель за ноябрь составил $564 млн, а в 2022 году — $580 млн. В одиннадцатый месяц 2021 года экспорт принес $675 млн.

С начала года объем экспорта IT-услуг снизился до уровня ниже $500 млн. только один раз — в январе. Далее в этом году показатель не опускался ниже $526 млн. Больше всего IT-экспорт принес в апреле — $569 млн.

