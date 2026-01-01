0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении

Казна и Политика
7
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
В ноябре 2025 года Украина экспортировала IT-услуг на $543 млн. Это на $9 млн (или 4,24%) меньше, чем в октябре, когда показатель составил $566 млн. Ноябрь 2024 года был ниже — $520 млн.
Об этом стало известно из отчета Национального банка, пишет Dou.

Результат за 11 месяцев

Всего за одиннадцать месяцев 2025 года объем IT-экспорта составляет $5971 млн, что больше, чем $5830 млн за аналогичный период 2024 года.
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Для сравнения: в 2023 году показатель за ноябрь составил $564 млн, а в 2022 году — $580 млн. В одиннадцатый месяц 2021 года экспорт принес $675 млн.
С начала года объем экспорта IT-услуг снизился до уровня ниже $500 млн. только один раз — в январе. Далее в этом году показатель не опускался ниже $526 млн. Больше всего IT-экспорт принес в апреле — $569 млн.
По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems