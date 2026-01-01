Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места

Работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, могут получить компенсацию на обустройство рабочего места. Средний размер такой выплаты составляет 77 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Размер компенсации

«Только в 2025 году на проект было выделено 177 миллионов гривен, а с начала действия программы эта сумма достигла 309 миллионов. Компенсациями за обустройство рабочих мест людей с инвалидностью уже воспользовалось 3,7 тысячи работодателей», — говорится в сообщении.

Читайте также С какой группой инвалидности не мобилизуют: и можно ли выехать за границу

Программа предусматривает выплату до 80 тысяч грн за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью 2 группы и до 120 тысяч грн — для 1 группы.

В целом Служба занятости выплатила компенсации почти для 4,3 тысячи человек, из них 389 — работники с 1 группой инвалидности.

За средства государства для таких работников удалось купить:

тактильные материалы для оборудования полов и лестниц, раздвижных дверей и пристенных перил,

лестничные гусеничные подъемники и подъемные платформы для людей на колесном кресле,

кресла колесные с электроприводом,

специализированную мебель и функциональные офисные кресла,

компьютерную технику со встроенными устройствами защиты глаз,

средства связи и специализированную фурнитуру (телефоны и наушники) для работников с нарушениями слуха.

По статистике чаще всего этой компенсационной программой пользуются работодатели Киевской — 607, Черкасской областей — 598 и г. Киев — 354.

Кто имеет право на компенсацию

За такой компенсацией могут обратиться работодатели, которые трудоустроили человека с инвалидностью I или II группы и обустроили ему рабочее место.

Такое же право имеют работодатели, создавшие рабочее место для военнослужащего или военнослужащего с инвалидностью.

Это касается и тех, кто вернулся на должность после демобилизации защитников и кто устроился на новое рабочее место после увольнения со службы.

Такое право имеют ФЛП или лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность и имеют инвалидность I или II группы.

Для того чтобы получить такую ​​выплату, следует:

обустроить рабочее место и в течение 180 календарных дней обратиться в центр занятости за компенсацией;

подать бумажное заявление в центр занятости или электронное на сайте Службы занятости;

в течение 10 дней после этого получить решение о рассмотрении заявления и средства компенсации на IBAN.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.