0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места

Казна и Политика
22
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, могут получить компенсацию на обустройство рабочего места. Средний размер такой выплаты составляет 77 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Размер компенсации

«Только в 2025 году на проект было выделено 177 миллионов гривен, а с начала действия программы эта сумма достигла 309 миллионов. Компенсациями за обустройство рабочих мест людей с инвалидностью уже воспользовалось 3,7 тысячи работодателей», — говорится в сообщении.
Читайте также
Программа предусматривает выплату до 80 тысяч грн за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью 2 группы и до 120 тысяч грн — для 1 группы.
В целом Служба занятости выплатила компенсации почти для 4,3 тысячи человек, из них 389 — работники с 1 группой инвалидности.
За средства государства для таких работников удалось купить:
  • тактильные материалы для оборудования полов и лестниц, раздвижных дверей и пристенных перил,
  • лестничные гусеничные подъемники и подъемные платформы для людей на колесном кресле,
  • кресла колесные с электроприводом,
  • специализированную мебель и функциональные офисные кресла,
  • компьютерную технику со встроенными устройствами защиты глаз,
  • средства связи и специализированную фурнитуру (телефоны и наушники) для работников с нарушениями слуха.
По статистике чаще всего этой компенсационной программой пользуются работодатели Киевской — 607, Черкасской областей — 598 и г. Киев — 354.

Кто имеет право на компенсацию

За такой компенсацией могут обратиться работодатели, которые трудоустроили человека с инвалидностью I или II группы и обустроили ему рабочее место.
Такое же право имеют работодатели, создавшие рабочее место для военнослужащего или военнослужащего с инвалидностью.
Читайте также
Это касается и тех, кто вернулся на должность после демобилизации защитников и кто устроился на новое рабочее место после увольнения со службы.
Такое право имеют ФЛП или лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность и имеют инвалидность I или II группы.
Для того чтобы получить такую ​​выплату, следует:
  • обустроить рабочее место и в течение 180 календарных дней обратиться в центр занятости за компенсацией;
  • подать бумажное заявление в центр занятости или электронное на сайте Службы занятости;
  • в течение 10 дней после этого получить решение о рассмотрении заявления и средства компенсации на IBAN.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems