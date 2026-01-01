Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, могут получить компенсацию на обустройство рабочего места. Средний размер такой выплаты составляет 77 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Размер компенсации
«Только в 2025 году на проект было выделено 177 миллионов гривен, а с начала действия программы эта сумма достигла 309 миллионов. Компенсациями за обустройство рабочих мест людей с инвалидностью уже воспользовалось 3,7 тысячи работодателей», — говорится в сообщении.
Программа предусматривает выплату до 80 тысяч грн за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью 2 группы и до 120 тысяч грн — для 1 группы.
В целом Служба занятости выплатила компенсации почти для 4,3 тысячи человек, из них 389 — работники с 1 группой инвалидности.
За средства государства для таких работников удалось купить:
- тактильные материалы для оборудования полов и лестниц, раздвижных дверей и пристенных перил,
- лестничные гусеничные подъемники и подъемные платформы для людей на колесном кресле,
- кресла колесные с электроприводом,
- специализированную мебель и функциональные офисные кресла,
- компьютерную технику со встроенными устройствами защиты глаз,
- средства связи и специализированную фурнитуру (телефоны и наушники) для работников с нарушениями слуха.
По статистике чаще всего этой компенсационной программой пользуются работодатели Киевской — 607, Черкасской областей — 598 и г. Киев — 354.
Кто имеет право на компенсацию
За такой компенсацией могут обратиться работодатели, которые трудоустроили человека с инвалидностью I или II группы и обустроили ему рабочее место.
Такое же право имеют работодатели, создавшие рабочее место для военнослужащего или военнослужащего с инвалидностью.
Это касается и тех, кто вернулся на должность после демобилизации защитников и кто устроился на новое рабочее место после увольнения со службы.
Такое право имеют ФЛП или лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность и имеют инвалидность I или II группы.
Для того чтобы получить такую выплату, следует:
- обустроить рабочее место и в течение 180 календарных дней обратиться в центр занятости за компенсацией;
- подать бумажное заявление в центр занятости или электронное на сайте Службы занятости;
- в течение 10 дней после этого получить решение о рассмотрении заявления и средства компенсации на IBAN.
