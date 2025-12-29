С какой группой инвалидности не мобилизуют: и можно ли выехать за границу Сегодня 08:33 — Личные финансы

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua пояснила, что согласно ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью, освобождаются от призыва на военную службу во время мобилизации.

Закон не разграничивает право на отсрочку по группам инвалидности — сам статус лица с инвалидностью является основанием для временного освобождения от мобилизации в любом случае.

«При этом лица с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту, по их желанию», — отметила Марина Бекало.

В то же время следует учитывать, что мобилизация возможна в случаях, когда гражданин имеет инвалидность, но не оформил отсрочку от мобилизации в установленном порядке.

Как оформить отсрочку по инвалидности

Ранее для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанные должны были лично обращаться исключительно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Однако в 2025 году процедура изменилась.

«Для оформления отсрочки, лицо с инвалидностью может подать через ЦПАУ или „Резерв+“ документы, подтверждающие статус лица с инвалидностью, в частности: справку к акту МСЭК, или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

На какой срок предоставляется отсрочка по инвалидности

По словам адвоката, отсрочка лицам с инвалидностью предоставляется на срок действия указа президента о проведении мобилизации и продлевается автоматически в случае действия статуса лица с инвалидностью.

Продление отсрочки по инвалидности происходит через приложение «Резерв+». Если основания для ее предоставления сохраняются, пользователь получает уведомление.

С какой группой инвалидности можно выехать за границу

Мужчины от 18 до 60 лет могут пересекать государственную границу в случае, если имеют инвалидность I, II или III группы.

Также право на выезд имеют лица, сопровождающие граждан с инвалидностью:

Жену с инвалидностью любой группы.

Одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы.

При постоянном уходе за человеком с инвалидностью I или II группы.

Выехать могут также родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Опекуны лиц с инвалидностью.

