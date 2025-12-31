В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок Сегодня 12:19 — Казна и Политика

В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок

В 2026 году в Украине запустят «єЧек» — национальный электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.

Как это будет работать

В ведомстве отмечают, сервис не обязателен: покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.

Читайте также 4 признака настоящего фискального чека

«Запуск «єЧеку — это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли. Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса меньше бумаги и расходов, для государства более прозрачные данные без усиления контроля», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Как будут запускать

Запуск «єЧеку» запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение — это экспериментальный проект.

На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

Разработку сервиса осуществляет Минэкономики — в сотрудничестве с Минцифра и «Дія», Минфин, ГНС, НБУ, банками и платежными системами.

«єЧек» является добровольным сервисом и не изменяет действующих требований по применению РРО/ПРРО. «єЧек» является инструментом предоставления доступа к информации о расчетном документе, хранящейся в Системе учета данных регистраторов расчетных операций.

Его цель — предложить современный цифровой стандарт фискального чека, отвечающий потребностям потребителей, бизнеса и государства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.