В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
В 2026 году в Украине запустят «єЧек» — национальный электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.
Как это будет работать
В ведомстве отмечают, сервис не обязателен: покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.
«Запуск «єЧеку — это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли. Бумажный чек часто теряется или вообще не выдается, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса меньше бумаги и расходов, для государства более прозрачные данные без усиления контроля», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Как будут запускать
Запуск «єЧеку» запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение — это экспериментальный проект.
На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.
Разработку сервиса осуществляет Минэкономики — в сотрудничестве с Минцифра и «Дія», Минфин, ГНС, НБУ, банками и платежными системами.
«єЧек» является добровольным сервисом и не изменяет действующих требований по применению РРО/ПРРО. «єЧек» является инструментом предоставления доступа к информации о расчетном документе, хранящейся в Системе учета данных регистраторов расчетных операций.
Его цель — предложить современный цифровой стандарт фискального чека, отвечающий потребностям потребителей, бизнеса и государства.
