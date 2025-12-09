Прозрачных расчетов стало больше: 857 млн чеков в ноябре — ГНС
В ноябре 2025 года налогоплательщики сформировали 857 млн фискальных чеков. Это на 76,8 млн больше, чем в ноябре 2024 года, или +10%.
Об этом сообщила ГНС.
Среднесуточное количество фискальных чеков за этот период также возросло на 2,6 млн штук — с 26 млн до 28,6 млн.
Выручки в ноябре 2025 года также продемонстрировали положительную динамику. По сравнению с ноябрем прошлого года они выросли на 88,6 млрд. грн. — с 415,9 млрд. грн. до 504,5 млрд. грн.
Среднесуточная выручка повысилась с 13,9 млрд грн до 16,8 млрд грн, то есть на 2,9 млрд грн.
Такая динамика свидетельствует, что все больше хозяйствующих субъектов проводят операции в правовом поле и оформляют продажи через фискальные чеки.
Что это значит для государства и бизнеса
- Больше прозрачности и доверия: бизнес работает открыто, покупатели получают защиту и гарантии.
- Меньше рисков и проверок: честные предприниматели попадают в самую низкую группу риска и работают спокойно.
- Справедливая конкуренция: уменьшение теневого сегмента выравнивает правила работы для всех.
- Экономическая устойчивость: легальный оборот товаров формирует основу для восстановления и роста.
- Стабильные поступления в бюджет: каждый чек — это поддержка армии и экономики в военное время.
