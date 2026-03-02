В Кабмине обещают, что за полгода дороги «приведут в порядок»
В течение следующих шести месяцев дороги в Украине должны привести в порядок. На первоочередные работы нужно более 14 миллиардов гривен, они уже обрабатываются.
Об этом во время часа вопросов правительству в ВР рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает «Суспільне».
Масштабы повреждений
По его словам, эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны.
«На сегодняшний день общая деформация объема на основных дорогах превышает 23 миллиона квадратных метров. Первоочередная работа на сумму более 14 миллиардов гривен уже находится в обработке и уже есть план работ», — сказал министр.
Финансирование ремонтных работ
Кулеба отметил, что в бюджете заложено 10,8 миллиарда гривен на ремонт дорог.
«Как я говорил по объему, это почти 23 миллиона квадратных метров. Что касается финансового ресурса, это около 32 миллиарда гривен. В 2026 году в бюджете заложено 10,8 миллиарда гривен. Четыре миллиарда уже направлены на зимнее содержание, и около двух миллиардов необходимо на подготовку к следующему отопительному сезону. Соответственно, около 4,5 миллиарда остается на ямочный ремонт в этом году», — сказал он.
По словам министра, в отдельных областях на этой неделе уже начались ремонтные работы.
«Это ямочный ремонт, но в течение следующих шести месяцев я уверен, что мы приведем в порядок основные наши дороги. Но ситуация сложная, проблемы накапливались годами. Большинство дорог просрочили межремонтные сроки на два и более года», — сказал он.
По его словам, правительство приняло решение искать дополнительное финансирование.
«Оно очень необходимо нам, и мы будем этим заниматься в течение всего года. Что касается гарантийного ремонта, безусловно, он сделан, все подрядчики уже проинформированы, об этом», — отметил Кулеба.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на сообщение Кабинета Министров писал, что ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия.
