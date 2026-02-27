В 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной: сколько туристического сбора уплатили ФЛП и компании Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной: сколько туристического сбора уплатили ФЛП и компании

Почти на треть больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной — 359 млн грн туристического сбора получили местные бюджеты в 2025 году по данным Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в исследовании ОпенДатабота.

Хотя и 55% туристического сбора уплатили компании, однако их доля больше всего в 7 регионах.

Киев, Львовщина и Ивано-Франковская область стали центрами туризма в прошлом году.

55% поступлений уплатили компании — 200 млн грн, еще 159 млн грн туристического сбора приходится на ФЛП. В то же время в большинстве регионов именно предприниматели формируют большую долю туристического сбора. Компании преобладают только в 7 областях.

Самая большая разница в Черкасской области, где 84% сбора уплатили компании и только 16% — ФЛП. В Киеве соотношение составляет 81% к 19% в пользу компаний. В Черновицкой области картина противоположная: 89% поступлений обеспечили предприниматели и только 11% — компании.

Пятую часть всего турсбора в стране оплатили путешественники, приезжавшие в Киев: 70,6 миллиона гривен.

На Львовщину приходится 63,15 млн. гривен (18%), а тройку наиболее востребованных у туристов регионов замыкает Ивано-Франковщина: 46,17 млн. гривен (13%).

Больше всего за год выросли

Поступления в местные бюджеты в Ровенской области — в 1,6 раза. В прифронтовой Сумщине сумма туристического сбора увеличилась в 1,5 раза, а в Киеве, Тернопольской, Одесской и Николаевской — в 1,4 раза. Если сравнить с периодом до полномасштабного вторжения, то настоящие рекорды установили: Ивано-Франковская область, где поступления выросли в 4,5 раза, и Черновицкая область с приростом в 4,3 раза.

Кроме регионов активных боевых действий, еще значительно сократились суммы туристического сбора, по сравнению с 2021 годом, в Николаевской (-75%), Одесской (-25%), Харьковской (-59%) и Черниговской (-17%).

