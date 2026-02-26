«Сделано в Украине» обеспечило 226 млрд грн дополнительного ВВП Сегодня 17:17 — Казна и Политика

90 тысяч предпринимателей воспользовались программами «Сделано в Украине»

В четверг, 26 февраля, исполнилось два года с момента старта политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». В 2024 году программы политики обеспечили 0,64% дополнительного роста ВВП, а по итогам 2025 г. этот вклад вырос до 0,95%. В деньгах программы за два года обеспечили 226,2 млрд грн дополнительного ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В настоящее время 90 тысяч предпринимателей уже воспользовались инструментами политики. В 2026 году все программы „Сделано в Украине“ продолжают работать, средства на них уже распределены», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Сегодня политика «Сделано в Украине» состоит из 15 инструментов поддержки бизнеса:

Доступные кредиты 5−7-9%

Государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставкой. Денежные средства можно привлекать на модернизацию производства, энергоэффективность, установление распределенной генерации и восстановление разрушенных войной мощностей и т. д.

За 2024−2025 предприниматели получили 56,4 тыс. кредитов на сумму 198 млрд грн. Большинство новых кредитов было выдано на инвестиционные цели и поддержку прифронтовых регионов.

Гранты на развитие и восстановление перерабатывающих предприятий

Денежные средства для производителей на модернизацию и расширение производственных мощностей. В 2025 году правительство расширило программу — предприятия, пострадавшие от агрессии рф, теперь могут получить грант на восстановление. За 2024−2025 бизнес получил 707 грантов на общую сумму 3,5 млрд грн. В частности, 15 предприятий получили средства на восстановление поврежденных обстрелами приборов и оборудования 172,04 млн грн.

Программа государственного стимулирования создания индустриальных парков

Индустриальные парки представляют собой удобную площадку для старта производственного бизнеса. Для инвестора индустриальный парк решает целый ряд важных проблем: промышленная земля нужной площади, промышленная инфраструктура, здания и небольшие налоговые и таможенные стимулы.

В течение 2024−2025 годов государство предоставило индустриальным паркам 1,8 млрд грн государственного стимулирования на развитие промышленной инфраструктуры. К концу 2025 года в индустриальных парках построены или строятся 37 заводов по всей стране.

Поддержка проектов со значительными инвестициями

Для проектов от 12 млн евро государство компенсирует до 30% инвестиций через налоговые стимулы, финансирование инфраструктуры и ряд других форм государственной поддержки.

В течение 2024−2025 годов правительство одобрило подписание 5 специальных инвестиционных договоров на сумму 250 млн евро. Ожидаемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней в течение срока реализации проектов (с учетом индивидуальных периодов действия договоров, ориентировочно до 2035 года) составят около 12 млрд грн.

Упрощение изменения целевого назначения земли

Уже более года в Украине работает упрощенная процедура изменения целевого назначения земельных участков с земель назначения на земли промышленности и энергетики. Если раньше эта процедура занимала от 1 до 3 лет, то сейчас — 1,5−2 месяца. Это существенная экономия времени на земельных вопросах и возможность более широкого выбора земельных участков под строительство промышленных и энергетических объектов.

По состоянию на конец 2025 г. было выдано около 200 положительных выводов по применению процедуры.

Страхование военных рисков

С 1 января 2026 года предприятия в прифронтовых регионах могут воспользоваться программой прямой компенсации ущерба за поврежденное или разрушенное имущество (недвижимость и производственное оборудование) до 10 млн грн.

Для бизнеса на остальных территориях предусмотрено возмещение части страховой премии (до уровня 1% от стоимости страхования, но не более 1 млн грн) по договорам страхования от военных рисков.

Уже 15 компаний подали заявки на компенсацию ущерба на прифронтовых территориях, а еще 4 компании заключили договоры страхования от военных рисков в других регионах Украины.

Поддержка несырьевого экспорта

Для украинских производителей, выходящих на международные рынки, действуют финансовые инструменты, предоставляемые Экспортно-кредитным агентством. Они помогают минимизировать финансовые риски и упрощают доступ к оборотным средствам.

За 2 года государство поддержало экспорт на 22,9 млрд грн и застраховало кредитов на 2,4 млрд грн.

Компенсация 25% стоимости приобретения агротехники и оборудования украинского производства

Фермеры, агропереработчики и производители продуктов питания, которые приобрели технику и оборудование украинского производства, могут получить от государства компенсацию 25% ее стоимости.

За 2 года действия политики 8,6 тыс. предприятий приобрели 13,7 тыс. единиц техники почти на 9,9 млрд грн. Государство возместило почти 2,1 млрд грн.

Компенсация 15% стоимости приобретения энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства.

Государство компенсирует покупателю (бизнес и коммунальные предприятия) 15% от стоимости приобретенной техники и оборудования украинского производства. Это колесная, строительная, коммунальная и специальная техника, лифты, энергетическое оборудование, станки с ЧПУ, насосные установки, комплектующие для беспилотных систем.

В течение 2024−2025 годов 163 предприятия приобрели 343 единицы техники на общую сумму 899 млн грн. Государство возместило 112,4 млрд грн.

Локализация в публичных закупках обеспечивает приоритетный доступ украинских производителей к закупкам в государственном и коммунальном секторах. В настоящее время она применяется к публичным закупкам 128 видов товаров перерабатывающей промышленности, в частности, продукции машиностроения (подвижный склад и оборудование для железнодорожного транспорта, городского общественного транспорта, коммунальная и специализированная техника, а также энергетическое оборудование).

Кроме того, требование распространяется на отдельные товары лёгкой промышленности, электротехническую продукцию, металлоконструкции и трубы большого диаметра. В 2026 году требование относительно минимального уровня локализации в публичных закупках выросло с 25% до 30%.

Программа «Школьный автобус»

Программа «Школьный автобус» выполняет две важные функции — обеспечивает удаленные регионы транспортом для того, чтобы дети и педагоги могли регулярно и бесплатно добираться в школу. И в то же время стимулирует прогнозируемый спрос на продукцию отечественных машиностроителей.

В 2025 году производство школьных автобусов в Украине выросло на 47%. Всего в течение 2024−2025 годов для школ было закуплено 1,3 тыс. новых автобусов стоимостью 4,7 млрд грн.

Доступная ипотека єОселя

єОселя предоставляет возможность украинцам приобрести жилье на доступных условиях, и одновременно стимулирует развитие строительства, производства строительных материалов и сопутствующих отраслей. В 2024—2025 годах 16,2 тыс. украинских семей приобрели новое жилье на общую сумму 29,8 млрд грн. Благодаря этому почти 10 тыс. детей переехали в свои жилища.

Национальный кешбэк

Программа началась в 2024 году. Она мотивирует потребителей отдавать предпочтение товарам украинских производителей. Кешбэк начисляется за покупку более 390 тыс. зарегистрированных в программе потребительских товаров украинского производства от почти 2 тыс. украинских производителей. За время действия программы украинцы приобрели товаров отечественного производства почти на 83,5 млрд грн.

Гранты «Власна Справа»

Помощь микро- и малому бизнесу в старте и масштабировании производства. В течение 2024−2025 годов украинцы получили 19,7 тыс. микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса на общую сумму 5,0 млрд грн.

Гранты для ветеранов и их семей

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также их супруги, родители или совершеннолетние дети могут получить до 500 тыс. грн для членов семьи (при условии создания 2 рабочих мест) и до 1 млн грн непосредственно для ветеранов-предпринимателей и для членов семьи участников войны или лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии или увечья (при создании 4 рабочих мест).

В течение 2024−2025 годов предприниматели получили 2,5 тыс. грантов на общую сумму 1,2 млрд грн.

Офисы поддержки малого и микробизнеса «Сделано в Украине»

Это точка входа как для тех, кто уже имеет собственное дело, так и для тех, кто только планирует его начать или ищет работу или новые возможности.

За 2 года во всех областях Украины открыто уже 100 офисов. Работающие там специалисты предоставили более 215 тысяч консультаций по открытию и развитию бизнеса с помощью инструментов политики «Сделано в Украине».

