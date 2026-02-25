Бизнес без ФЛП! Революционный закон готовят депутаты! Кто сможет зарабатывать 8 миллионов без регистрации? Сегодня 17:45 — Личные финансы

Годовой доход не должен превышать 8 млн грн

В Украине могут разрешить вести бизнес без открытия ФЛП. Соответствующий законопроект предусматривает возможность стать хозяином собственного дела, вообще не посещая регистраторов.

В новом видео на YouTube-канале Finance.ua рассказываем о возможных изменениях для будущих владельцев семейного бизнеса.

Бизнес без регистрации предпринимателя

Законопроект предусматривает возможность работать в формате семейного или домашнего бизнеса без открытия ФЛП. Для этого нужно только подавать одну годовую декларацию от домохозяйства, а годовой доход не должен превышать 8 млн грн.

Новый формат будет касаться деятельности, не требующей лицензий. Например, розничная торговля на рынках, парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство и т. д.

Фактически речь идет о легализации мелкого семейного бизнеса, который сейчас часто работает неофициально.

Основные условия работы

Предполагается, что деятельность могут вести только члены одного домохозяйства без наемных работников. При этом семья будет подавать общую годовую декларацию.

В расходы предлагают включать не только бизнес-расходы, но и средства на содержание членов семьи в размере до 60% средней зарплаты за предыдущий год.

Окончательные правила учета должно определить правительство.

Также законопроект предусматривает возможность получения «социального трансферта», то есть государственного пособия, которое можно получить после предоставления годовой декларации о реальных доходах.

Какие риски видят эксперты

Несмотря на идею упрощения ведения бизнеса, законопроект уже вызвал дискуссии.

Среди возможных проблем:

риск использования «семейного бизнеса» для скрытой предпринимательской деятельности чиновников;

отсутствие четкого определения понятия «домохозяйство»;

неурегулированные вопросы ответственности за превышение лимита доходов;

отсутствие четких правил контроля.

По мнению экспертов, эти вопросы требуют доработки перед принятием закона.

