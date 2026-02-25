0 800 307 555
Сколько зарабатывают Design, Leadership, HR, Recruitment, Marketing, Sales, Support в Украине и за рубежом (инфографика)

Личные финансы
34
Зарплаты Tech Leadership остаются самыми высокими
Зарплаты Tech Leadership остаются самыми высокими
Самые высокие медианные зарплаты в украинской IT-индустрии получают руководители технических команд.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Медианные зарплаты

Самые высокие медианные компенсации зафиксированы в категориях:
  • Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;
  • General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;
  • IT Consultant — $3850;
  • Product Design — $3000.
В сфере дизайна медианные зарплаты составляют:
  • UI/UX Design — $1730;
  • Graphic/Motion Design — $1570.
Среди других специализаций:
  • юридические специалисты — $2700;
  • Finance/Accounting — $2000;
  • Marketing — $2000;
  • Tech Writing — $2000;
  • HR — $1940;
  • Sales/BizDev — $1850;
  • Brand/PR/Content — $1700;
  • Recruitment и Learning & Development — ​​$1600−1650.
Самые низкие зарплаты остаются у Customer Support и Technical Support (по $1200), Customer Success ($1083) и Office Management and Administration ($990).
Медианные зарплаты
По квартилям

По квартилям

В декабре 2025 года несколько изменилась ситуация для одной из самых высокооплачиваемых групп в IT-индустрии — Tech Leadership. Разброс зарплат в этой категории увеличился: третий квартиль вырос до $9625 (против $8480 раньше), в то время как первый снизился до $3807 (было $5000).
То есть, наиболее высокооплачиваемые специалисты Tech Leadership начали зарабатывать еще больше, а наименее оплачиваемые — меньше.
В то же время третий квартиль компенсаций по таким традиционно высокооплачиваемым направлениям, как General Leadership и Product Design, уменьшился. Для General Leadership он составляет $5900 (против $8525 в июне 2025 года), однако количество анкет в этой группе небольшое. Для Product Design третий квартиль сейчас — $4000 (полгода назад — $4500).
Небольшая группа IT Consultants продемонстрировала рост как третьего квартиля ($5200), так и первого ($2630) в этой волне исследования.
В зарплатах Legal-специалистов по-прежнему значительный разброс: первый квартиль остается относительно низким — $1425, тогда как третий достигает $4650.
У HR-специалистов, маркетологов, а также специалистов по Sales и BizDev в этой волне снизился третий квартиль компенсаций: на $200, $300 и $200 соответственно. Зарплатная ситуация для еще одной большой группы — специалистов по рекрутингу — не изменилась: первый квартиль составляет $1000, третий — $2325.
Наиболее высокооплачиваемые специалисты Tech Leadership начали зарабатывать еще больше, а наименее оплачиваемые — меньше
Динамика зарплат

Динамика зарплат

После роста в 2023—2024 годах медианные зарплаты Tech Leadership снизились на $675 за последние полгода, но остаются самыми высокими на рынке.
Зарплаты General Leadership снизились на $650 и вернулись к уровням 2021−2022 годов.
Зарплаты Legal-специалистов перестали снижаться и находятся на пике — $2700 (+$115 за полгода). У Finance/Accounting медиана немного снизилась — $2000 (-$100). Далее:
  • Tech Writing — рост до $2000 (+$300);
  • Sales — рост до $1850 (+$350).
В дизайне выросли зарплаты:
  • Graphic Designer — +$460;
  • Motion Designer — +$450;
  • Web Designer — +$300.
Зарплаты Product Designer (+$55) и UI/UX Designer (-$50) почти не изменились.
Зарплаты у Support выросли до $1200 (+$100), а у Office Management до $990 (+$90), однако остаются самыми низкими в ІТ.
Зарплаты выросли в отдельных направлениях дизайна
Зарплаты по опыту работы

Зарплаты по опыту работы

Среди специалистов с опытом работы 10 и более лет самые высокие медианные зарплаты у специалистов по UI/UX и Product Design — $3450, у специалистов по продажам — $3100, у HR/Recruitment/L&D — $2950.
Среди специалистов с опытом работы 10 и более лет самые высокие медианные зарплаты у специалистов по UI/UX и Product Design
Зарплаты в Киеве и Львове

Зарплаты в Киеве и Львове

Во Львове медианные зарплаты Product Designer выше, чем в Киеве:
  • Львов — $3375;
  • Киев — $2850.
В маркетинге зарплаты одинаковые — $2000.
В то же время в Киеве медианные зарплаты выше у:
  • HR — $2500 против $1650 во Львове;
  • Brand/PR/Content — $2000 против $1425;
  • UI/UX — $2000 против $1800;
  • Sales/BizDev — $2000 против $1611;
  • Recruitment — ​​$2000 против $1600;
  • Customer Support — $1400 против $1050.

Зарплаты за рубежом

Во всех специализациях с достаточной выборкой зарплаты за границей превышают украинские показатели.
Наибольший разрыв зафиксирован в Support:
  • за границей — $2600;
  • в Украине — $1200.
У UI/UX и Product Design зарплаты за рубежом выше примерно на 52% - $3500 против $2300.
Руководители за границей в среднем получают примерно на $1500 больше.
Во всех специализациях с достаточной выборкой зарплаты за границей превышают украинские показатели
По материалам:
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаIT
