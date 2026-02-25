Рада приняла законопроект о выплатах пострадавшим работникам критической инфраструктуры Сегодня 14:22 — Личные финансы

Энергетики и другие работники критической инфраструктуры получат единовременные выплаты

Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются выплаты работникам критической инфраструктуры, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф против Украины, а также членов их семей.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 1430

«Закон № 14303 исправляет пробелы в действующем законе № 2980 и восстанавливает достойную поддержку пострадавшим на рабочем месте работникам критической инфраструктуры», — отметил инициатор документа нардеп Павел Фролов.

Кого это касается

Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и ​​других специалистах, получивших ранения или погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Что меняется

Расширяется круг лиц и объектов, на которые распространяется защита.

Устраняется привязка к юридическому адресу оператора критической инфраструктуры.

Усиливается поддержка семей погибших — к получателям выплат добавлены учащиеся дети (до достижения 23 лет).

Предоставляется возможность получить пособие даже тем, кто уже имел другие выплаты после мая 2023 года.

Продлеваются сроки обращения за пособием — в течение военного положения и 3 года после его завершения.

Пересматриваются выплаты в случае повышения группы инвалидности.

Суммы выплат

Вот какие выплаты действуют на сегодняшний день:

1 млн грн — в случае гибели;

— в случае гибели; 800, 500 и 200 тыс. грн — в случае ранения, которое привело к инвалидности соответственно I, II или III группы.

Как отметил Фролов, закон восстанавливает уважение и устанавливает справедливость для людей, которые ежедневно рискуют жизнью под обстрелами, обеспечивая функционирование страны.

Ранее мы сообщали , что Кабмин ввел ежемесячные доплаты для энергетиков. Кроме того, введена ежегодная Премия для работников энергетической отраслей — до 50 отличий ежегодно в размере 200 тыс. грн каждая.

