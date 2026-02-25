Рада приняла законопроект о выплатах пострадавшим работникам критической инфраструктуры
Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются выплаты работникам критической инфраструктуры, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф против Украины, а также членов их семей.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 1430.
«Закон № 14303 исправляет пробелы в действующем законе № 2980 и восстанавливает достойную поддержку пострадавшим на рабочем месте работникам критической инфраструктуры», — отметил инициатор документа нардеп Павел Фролов.
Кого это касается
Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, получивших ранения или погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Что меняется
- Расширяется круг лиц и объектов, на которые распространяется защита.
- Устраняется привязка к юридическому адресу оператора критической инфраструктуры.
- Усиливается поддержка семей погибших — к получателям выплат добавлены учащиеся дети (до достижения 23 лет).
- Предоставляется возможность получить пособие даже тем, кто уже имел другие выплаты после мая 2023 года.
- Продлеваются сроки обращения за пособием — в течение военного положения и 3 года после его завершения.
- Пересматриваются выплаты в случае повышения группы инвалидности.
Суммы выплат
Вот какие выплаты действуют на сегодняшний день:
- 1 млн грн — в случае гибели;
- 800, 500 и 200 тыс. грн — в случае ранения, которое привело к инвалидности соответственно I, II или III группы.
Как отметил Фролов, закон восстанавливает уважение и устанавливает справедливость для людей, которые ежедневно рискуют жизнью под обстрелами, обеспечивая функционирование страны.
Ранее мы сообщали, что Кабмин ввел ежемесячные доплаты для энергетиков. Кроме того, введена ежегодная Премия для работников энергетической отраслей — до 50 отличий ежегодно в размере 200 тыс. грн каждая.
Поделиться новостью
Также по теме
ВР приняла законопроект о соцзащите военных: о чем идет речь
Рада приняла законопроект о выплатах пострадавшим работникам критической инфраструктуры
Украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП Польши
Смелянский почти 10 лет возглавляет «Укрпочту»: ключевые заявления, обещания, результаты
Может ли работник сам выбрать банк для получения зарплаты — объяснение
ФЛП в декретном отпуске могут не платить ЕСВ: условия