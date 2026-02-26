Польский госбанк выйдет на рынок Украины: Рада ратифицировала соглашение Сегодня 13:04 — Фондовый рынок

Рада разрешила польскому госбанку работать в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон (законопроект № 0363) о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Финансирование восстановления и развития

Соглашение создает правовые основания деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины.

Документ предусматривает возможность предоставления правительству Украины, государственным и частным учреждениям финансовой и технической помощи. Это, в частности:

займы;

другие финансовые инструменты;

поддержка экспорта;

гранты;

гарантии реализации проектов восстановления и развития Украины.

Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для финансирования экономических проектов и развитию инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.

Принятие закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Напомним, что Комитет по интеграции Украины в Европейский Союз рассмотрел проект Закона № 0363 на заседании 3 февраля 2026 года и принял решение внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины и рекомендовать принять за основу и в целом.

Кабинет Министров в сентябре 2025 года одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.

Также в сентябре министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр финансов и экономики Польши Анджей Доманский подписали Соглашение о деятельности польского банка развития BGK в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.