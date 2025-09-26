0 800 307 555
Польський банк BGK офіційно працюватиме в Україні

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали Угоду про діяльність польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Документ відкриває нові можливості для залучення інвестицій, підтримки експорту та реалізації проєктів із відновлення країни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з угодою, BGK отримує право працювати на території України. Банк зможе надавати уряду, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у формі позик, грантів, гарантій або інших інструментів. Йдеться, зокрема, про підтримку експорту та фінансування проєктів відновлення, які визначатимуться у співпраці урядів України та Польщі.
«Укладання угоди між урядами Республіки Польща та України дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інші інституції та банки розвитку, які здійснюють діяльність в Україні. Угода дозволить, зокрема, впроваджувати преференційні фінансові інструменти BGK на території України з використанням інструментів Ukraine Facility та Фінансового інструменту розвитку співробітництва (FIWR). Крім того, угода дозволить врегулювати діяльність представництва BGK на території країни та статус його працівників», — підкреслив Мирослав Чекай, президент правління BGK.

Функції та повноваження BGK

Для реалізації своєї діяльності BGK зможе:
  • створювати представництва в Україні;
  • наймати український, польський чи інший персонал;
  • проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії;
  • виконувати будь-які інші дії, необхідні для втілення проєктів.

Подальші напрями співпраці

Під час зустрічі міністри обговорили пріоритети двосторонньої роботи, серед яких:
  • євроінтеграція та експортні мита для України;
  • розвиток іпотечного кредитування та інвестиційних проєктів;
  • підтримка індустріальних парків та інвестиційних ініціатив;
  • реформа управління публічними інвестиціями для ефективного використання ресурсів.
Нагадаємо, 15 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
