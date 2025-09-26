Польський банк BGK офіційно працюватиме в Україні Сьогодні 16:32

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали Угоду про діяльність польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Документ відкриває нові можливості для залучення інвестицій, підтримки експорту та реалізації проєктів із відновлення країни.

Згідно з угодою, BGK отримує право працювати на території України. Банк зможе надавати уряду, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у формі позик, грантів, гарантій або інших інструментів. Йдеться, зокрема, про підтримку експорту та фінансування проєктів відновлення, які визначатимуться у співпраці урядів України та Польщі.

«Укладання угоди між урядами Республіки Польща та України дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інші інституції та банки розвитку, які здійснюють діяльність в Україні. Угода дозволить, зокрема, впроваджувати преференційні фінансові інструменти BGK на території України з використанням інструментів Ukraine Facility та Фінансового інструменту розвитку співробітництва (FIWR). Крім того, угода дозволить врегулювати діяльність представництва BGK на території країни та статус його працівників», — підкреслив Мирослав Чекай, президент правління BGK.

Функції та повноваження BGK

Для реалізації своєї діяльності BGK зможе:

створювати представництва в Україні;

наймати український, польський чи інший персонал;

проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії;

виконувати будь-які інші дії, необхідні для втілення проєктів.

Подальші напрями співпраці

Під час зустрічі міністри обговорили пріоритети двосторонньої роботи, серед яких:

євроінтеграція та експортні мита для України;

розвиток іпотечного кредитування та інвестиційних проєктів;

підтримка індустріальних парків та інвестиційних ініціатив;

реформа управління публічними інвестиціями для ефективного використання ресурсів.

Нагадаємо, 15 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

