Польський банк BGK офіційно працюватиме в Україні
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали Угоду про діяльність польського банку розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Документ відкриває нові можливості для залучення інвестицій, підтримки експорту та реалізації проєктів із відновлення країни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з угодою, BGK отримує право працювати на території України. Банк зможе надавати уряду, державним і приватним установам фінансову та технічну допомогу у формі позик, грантів, гарантій або інших інструментів. Йдеться, зокрема, про підтримку експорту та фінансування проєктів відновлення, які визначатимуться у співпраці урядів України та Польщі.
«Укладання угоди між урядами Республіки Польща та України дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інші інституції та банки розвитку, які здійснюють діяльність в Україні. Угода дозволить, зокрема, впроваджувати преференційні фінансові інструменти BGK на території України з використанням інструментів Ukraine Facility та Фінансового інструменту розвитку співробітництва (FIWR). Крім того, угода дозволить врегулювати діяльність представництва BGK на території країни та статус його працівників», — підкреслив Мирослав Чекай, президент правління BGK.
Функції та повноваження BGK
Для реалізації своєї діяльності BGK зможе:
- створювати представництва в Україні;
- наймати український, польський чи інший персонал;
- проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії;
- виконувати будь-які інші дії, необхідні для втілення проєктів.
Подальші напрями співпраці
Під час зустрічі міністри обговорили пріоритети двосторонньої роботи, серед яких:
- євроінтеграція та експортні мита для України;
- розвиток іпотечного кредитування та інвестиційних проєктів;
- підтримка індустріальних парків та інвестиційних ініціатив;
- реформа управління публічними інвестиціями для ефективного використання ресурсів.
Нагадаємо, 15 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща щодо діяльності державного банку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
Поділитися новиною
Також за темою
Польський банк BGK офіційно працюватиме в Україні
В Україні почнуть маркувати нові авто: для чого це
З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб
ПУМБ — кращий банк у категорії Business Banking за версією SME Banking Agency
Бізнес просить відтермінувати запуск «е-Акцизу», щоб уникнути ризиків
Rozetka запускає власну кредитну картку