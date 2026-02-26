0 800 307 555
Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования в рамках Nansen Program

Казна и Политика
28
Норвегия предоставляет Украине финансирование на текущий 2026 год в размере $9 млрд. Это очередной пакет военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Я благодарю за это объявление премьер-министра Норвегии, которое он сделал во время визита в Киев. Моя сегодняшняя встреча с Йонасом Гаром Стере стала продолжением нашего сотрудничества, которое продолжается от нашего совместного путешествия в Чернигов в первые месяцы войны. Все эти годы Норвегия оказывает нам чрезвычайную помощь», — написала Свириденко.
Она отметила, что Норвегия сделала самый большой взнос в рамках инициативы PURL, и это уже существенно усиливает украинскую противовоздушную оборону.
«Чрезвычайно важна помощь Норвегии в импорте газа и взносы в Фонд поддержки энергетики и гранты. Норвегия предоставляет оборудование по распределенной генерации, которое будет работать на базе объектов Группа Нафтогаз. Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund», — сообщила Сви.
Ранее Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
