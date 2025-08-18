Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа

Казна и Политика
10
Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа
Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа
Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа», — говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что это решение свидетельствует о непоколебимой солидарности международных партнеров и их готовности помогать в реализации энергетических проектов и укреплении независимости украинского энергетического сектора.

Как потратят средства

Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.
Напомним, по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года было забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.
В июле Верховная Рада приняла за основу законопроект, открывающий путь к полноценной интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. Законопроект был разработан на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС. Его главная цель — создать законодательную основу для полной интеграции рынка электрической энергии Украины во внутренний рынок Европейского Союза на принципе взаимности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems