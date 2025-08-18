Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа — Finance.ua

Норвегия выделила Украине почти 100 миллионов долларов на закупку импортного газа
Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа», — говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что это решение свидетельствует о непоколебимой солидарности международных партнеров и их готовности помогать в реализации энергетических проектов и укреплении независимости украинского энергетического сектора.
Как потратят средства
Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.
Напомним, по результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года было забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута. Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.
В июле Верховная Рада приняла за основу законопроект, открывающий путь к полноценной интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский. Законопроект был разработан на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС. Его главная цель — создать законодательную основу для полной интеграции рынка электрической энергии Украины во внутренний рынок Европейского Союза на принципе взаимности.
