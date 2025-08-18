Нарушение комендантского часа: какие штрафы предлагают — законопроект Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Кабмин внес в ВР законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 13633.

Цель

Обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, вводимого в Украине или в отдельных местностях.

нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Также изменениями в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается предоставить право органам полиции проводить административное задержание нарушителей.

Штрафы

Въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, — влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 — 850 грн) .

. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).

Нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 грн).

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).

Исключения

Движение в укрытия во время воздушной тревоги.

Оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных.

Эвакуация людей или спасение имущества.

Другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью граждан.

