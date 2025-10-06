0 800 307 555
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали

Казна и Политика
36
В Киеве в скором времени начнется установка мобильных укрытий. Совет обороны Киева 6 октября рассмотрит алгоритм их установки.
Как сообщил мэр Виталий Кличико, сегодня будет рассмотрен алгоритм мобильных укрытий в столице.
Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне, и теперь их закупка и обустройство не будут сопровождаться десятками уголовных дел. А главное, определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей у ​​них было безопасным.
Вопросы строительства и обустройства укрытий уже несколько лет являются основным приоритетом для города.
За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали около 2000 укрытий.
«К сожалению, на выделенные в этом году на укрытие 4 млрд грн районные администрации столицы не выполнили и треть от запланированных работ», — отметил он.
Мобильные укрытия необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные.
По материалам:
Finance.ua
