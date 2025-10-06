В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали Сегодня 17:23 — Казна и Политика

В Киеве в скором времени начнется установка мобильных укрытий. Совет обороны Киева 6 октября рассмотрит алгоритм их установки.

Как сообщил мэр Виталий Кличико, сегодня будет рассмотрен алгоритм мобильных укрытий в столице.

Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне, и теперь их закупка и обустройство не будут сопровождаться десятками уголовных дел. А главное, определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей у ​​них было безопасным.

Вопросы строительства и обустройства укрытий уже несколько лет являются основным приоритетом для города.

За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали около 2000 укрытий.

«К сожалению, на выделенные в этом году на укрытие 4 млрд грн районные администрации столицы не выполнили и треть от запланированных работ», — отметил он.

Мобильные укрытия необходимы в местах, где нет возможности устроить стационарные.

