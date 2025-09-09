0 800 307 555
Повысят ли цены на проезд в городском транспорте — что говорит Кличко

Департамент финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением повысить тариф на проезд в городском транспорте.
Документ опубликован в Telegram-канале Vgorode.ua, пишет Униан.
В письме упоминается статья 91 Бюджетного кодекса Украины, в которой говорится, что регулирование тарифов на перевозку пассажиров в пассажирском транспорте по решению местного органа исполнительной власти и органа местного самоуправления в соответствии с предоставленными полномочиями может осуществляться из местных бюджетов.
Также приводятся данные, что в бюджете Киева на текущий год были установлены бюджетные назначения для Департамента транспортной инфраструктуры в сумме 9 016 444,3 тыс. грн, что составляет 12,3% от расходов общего фонда бюджета города.
Отмечается, что из этой суммы для КП «Киевпасстранс» выделено 4 222 492,6 тыс. грн, а для КП «Киевский метрополитен» — 4 793 951,7 тыс. грн.
Также упоминается и решение Верховной Рады Украины от 20 августа 2025 года, согласно которому поступления принадлежащих городу доходов с 1 августа и до конца текущего года в полном объеме будут направляться в общий фонд Государственного бюджета Украины.
В документе говорится, что в связи с принятием этого решения ожидается недополучение доходов общего фонда бюджета города в сумме до 8 млрд грн до конца 2025 года.
Это решение будет иметь риск для финансирования ключевых направлений городского хозяйства, в частности, удержания тарифов на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте на довоенном уровне.

Что говорят в КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на запросы о комментарии от некоторых медиа, подчеркнул, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Хотя во многих крупных городах это уже сделали.
«Разница в действующем тарифе и экономически обоснованном — 11 млрд в год. Это — средства из бюджета Киева. А в условиях, когда у столицы забрали 8 млрд (на „Укрзализныцю“) — на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать», — написал столичный мэр.
Поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов.
«И, добавлю, перевозка льготников бесплатно — это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно. Сейчас мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральная же власть сделала все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить созданную ситуацию и сохранить действующие тарифы», — говорит Кличко.
По его словам, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте не будет рассматриваться.
По материалам:
УНІАН
