«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке — Finance.ua

«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке Сегодня 18:28 — Личные финансы

«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке

Сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и для пассажиров Киевской кольцевой электрички.

Об этом сообщила команда Киев Цифровой.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение Киев Цифровой , выбрать сервис «Оплата проезда» и отсканировать QR-код, указанный на плакате или наклейке в вагоне.

Также пассажир может вручную ввести номер борта электропоезда Kyiv City Express, указанный на плакате, в сервис Оплата проезда, не сканируя QR-код. После этого нужно оплатить проезд — транспортной картой, одноразовым QR-билетом или банковской картой

Запись об оплаченном проезде мгновенно появится в приложении.

При проверке проездных документов пассажирам наземного транспорта достаточно показать контролеру запись в приложении.

Штраф за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в столице составляет 160 грн в наземном транспорте и 300 грн. в Киевской кольцевой электричке.

Напомним, в городском приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах. Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.

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