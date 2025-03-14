«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке — Finance.ua
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«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке

Личные финансы
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«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке
«Киев Цифровой» добавил виртуальную оплату проезда на кольцевой электричке
Сервис виртуальной валидации проезда стал доступен и для пассажиров Киевской кольцевой электрички.
Об этом сообщила команда Киев Цифровой.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение Киев Цифровой, выбрать сервис «Оплата проезда» и отсканировать QR-код, указанный на плакате или наклейке в вагоне.
Также пассажир может вручную ввести номер борта электропоезда Kyiv City Express, указанный на плакате, в сервис Оплата проезда, не сканируя QR-код. После этого нужно оплатить проезд — транспортной картой, одноразовым QR-билетом или банковской картой.
Запись об оплаченном проезде мгновенно появится в приложении.
При проверке проездных документов пассажирам наземного транспорта достаточно показать контролеру запись в приложении.

Штраф за безбилетный проезд

Штраф за безбилетный проезд в столице составляет 160 грн в наземном транспорте и 300 грн. в Киевской кольцевой электричке.
Напомним, в городском приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах. Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.
По материалам:
Finance.ua
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