Volvo показал конкурентов Porsche Taycan без заднего стекла (фото)

На рынок выходит новый Polestar 5 — самая дорогая и мощная модель шведской марки. Электрокар от Volvo предлагают в версиях на 748 и 884 л. с запасом хода до 670 км.

Серийный электромобиль Polestar 5 дебютировал на автошоу IAA Mobility в Мюнхене и поступает в продажу по цене от 119 900 до 142 900 евро. Его подробности раскрыли на сайте шведского бренда.

Пятиметровый седан Polestar 5 — конкурент BMW i7, Porsche Taycan и Mercedes EQS. Это самая дорогая флагманская модель бренда.

Новый Polestar 5 не изменился по сравнению с серийными концептами и сохраняет граненый дизайн и обтекаемый силуэт. Выраженный нос и тоненькие двухсекционные фары — типичные черты стиля Polestar. Примечательно, что автомобиль не имеет заднего стекла.

В салоне цифровой щиток приборов поместили на рулевую колонку, а также есть проекция на лобовое стекло. Электрокар получил 14,5-дюймовый портретный экран и мультимедийную систему на базе Google. Авто имеет 365-литровый задний и 62-литровый передний багажник.

Спортивные кресла Recaro получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также комплектация Polestar 5 включает в себя панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустику с 10 динамиками и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Polestar 5 предложили в двух полноприводных двухмоторных версиях:

Dual motor — 748 л. с. и 812 Н∙м, 3,9 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, батарея на 112 кВт∙ч, запас хода 670 км;

Performance — 884 л. с. и 1015 Н∙м, 3,2 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, батарея на 112 кВт∙ч, запас хода 565 км.

800-вольтная архитектура поддерживает зарядку мощностью 350 кВт. В таком режиме зарядить электрокар на 80% можно за 22 минуты. Вариант Performance получил адаптивные амортизаторы.

