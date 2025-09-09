Signal запускает зашифрованные резервные копии и впервые вводит платную подписку Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Signal запускает зашифрованные резервные копии и впервые вводит платную подписку

Мессенджер Signal приступил к тестированию новой функции безопасных резервных копий, которая позволяет пользователям восстанавливать историю сообщений в случае потери или повреждения телефона. Ранее вся переписка безвозвратно исчезала вместе с устройством, что вызвало волну запросов на создание механизма хранения данных.

Как сообщает Signal на своем сайте, функция Secure Backups уже доступна в бета-версии приложения для Android и вскоре появится на iOS и Desktop. Копии создаются ежедневно и содержат все сообщения и 45 дней медиа. Включение этой опции добровольное, а все резервные архивы защищены сквозным шифрованием.

Чтобы разблокировать резервную копию, пользователь получает уникальный 64-символьный ключ, не хранящийся на серверах компании. В Signal подчеркивают: если ключ будет потерян, восстановить архив невозможно. Компания рекомендует хранить его в надежном месте, например, в менеджере паролей или записать в блокнот.

Кроме бесплатной базовой версии Signal впервые запускает платный план. За $1,99 в месяц пользователи смогут хранить весь медиаархив без ограничения в 45 дней. Это объясняют высокими затратами на хранение больших объемов данных: как некоммерческая организация Signal не продает рекламу и не монетизирует данные пользователей.

Запуск резервных копий стал одной из самых востребованных функций в сообществе Signal, которое с начала существования мессенджера настаивало на возможности сохранять переписку. Нововведение также отражает тренд по усилению контроля пользователей над собственными данными: ключи и архивы не имеют связи с аккаунтами или оплатой, что соответствует политике «минимум метаданных». В будущем Signal планирует сохранить архивы в выбранном месте и переносить историю между Android, iOS и десктопной версией.

