ТОП-10 импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

В октябре украинцы приобрели 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Из этого количества 9,6 тыс. (37%) составляли ввезенные из-за границы подержанные легковушки в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте занимают электромобили — 57%.
Далее следует бензиновые (29%), гибридные (9%), дизельные (4%) и авто с ГБО (1%).
ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто до 5 лет:
  • Tesla Model Y — 942 ед.;
  • Tesla Model 3 — 602 ед.;
  • Kia Niro — 438 ед;
  • Nissan Rogue — 290 ед;
  • Hyundai Kona — 280 ед.;
  • Mazda CX-5 — 241 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 227 ед.;
  • Audi e-tron Sportback — 185 ед;
  • Hyundai Ioniq 5 — 183 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 182 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине готовят к запуску систему штрафных баллов — механизм, работающий во многих европейских странах. Его суть в том, что за определенные нарушения водителя не просто выписывают штраф, но и начисляют баллы. Когда их становится слишком много, водители получают определенные ограничения: от необходимости повторного обучения до временного лишения права управления.

Подробнее читайте в статье: Система баллов для водителей: Украина собирается перейти к европейской модели ответственности на дорогах

