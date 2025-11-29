ТОП-10 импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

В октябре украинцы приобрели 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Из этого количества 9,6 тыс. (37%) составляли ввезенные из-за границы подержанные легковушки в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте занимают электромобили — 57%.

Далее следует бензиновые (29%), гибридные (9%), дизельные (4%) и авто с ГБО (1%).

ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто до 5 лет:

Tesla Model Y — 942 ед.;

Tesla Model 3 — 602 ед.;

Kia Niro — 438 ед;

Nissan Rogue — 290 ед;

Hyundai Kona — 280 ед.;

Mazda CX-5 — 241 ед.;

Volkswagen Tiguan — 227 ед.;

Audi e-tron Sportback — 185 ед;

Hyundai Ioniq 5 — 183 ед.;

Chevrolet Bolt — 182 ед.

Ранее Finance.ua писал, что в Украине готовят к запуску систему штрафных баллов — механизм, работающий во многих европейских странах. Его суть в том, что за определенные нарушения водителя не просто выписывают штраф, но и начисляют баллы. Когда их становится слишком много, водители получают определенные ограничения: от необходимости повторного обучения до временного лишения права управления.

Подробнее читайте в статье: Система баллов для водителей: Украина собирается перейти к европейской модели ответственности на дорогах

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.