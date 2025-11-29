ТОП-10 импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет
В октябре украинцы приобрели 26,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Из этого количества 9,6 тыс. (37%) составляли ввезенные из-за границы подержанные легковушки в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет
По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте занимают электромобили — 57%.
Далее следует бензиновые (29%), гибридные (9%), дизельные (4%) и авто с ГБО (1%).
ТОП-10 самых популярных моделей б/у авто до 5 лет:
- Tesla Model Y — 942 ед.;
- Tesla Model 3 — 602 ед.;
- Kia Niro — 438 ед;
- Nissan Rogue — 290 ед;
- Hyundai Kona — 280 ед.;
- Mazda CX-5 — 241 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 227 ед.;
- Audi e-tron Sportback — 185 ед;
- Hyundai Ioniq 5 — 183 ед.;
- Chevrolet Bolt — 182 ед.
