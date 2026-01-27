Большинство работников не ощущают экономии времени от ИИ 27.01.2026, 01:36 — Технологии&Авто

40% работников заявляют, что ИИ не экономит им время вообще.

Новые исследования свидетельствуют о существенных отличиях в восприятии эффективности искусственного интеллекта между руководителями компаний и рядовыми работниками.

Об этом сообщает издание Mashable.

Разница в оценке экономии времени

Опрос, проведенный консалтинговой компанией Section среди 5 тысяч офисных работников, показал значительный разрыв во взглядах на то, сколько времени ИИ помогает экономить на работе.

Среди руководителей 33% респондентов заявили, что использование ИИ позволяет экономить от 4 до 8 часов в неделю. Еще 19% сообщили об экономии более 12 часов еженедельно. Лишь 2% руководителей отметили, что ИИ вообще не экономит им время.

Среди обычных сотрудников оценки значительно сдержаннее. По результатам опроса, 40% работников заявили, что ИИ не экономит им время вообще. Еще 27% отметили, что польза составляет менее 2 часов в неделю. Только 2% опрошенных работников сообщили об экономии более 12 часов еженедельно.

Еще одно исследование от компании Workday показало, что даже эти небольшие выгоды часто преувеличены. Среди работников, которые сказали, что ИИ экономит их время, 85% фактически тратили его на исправление ошибок, сделанных ИИ.

Исследование от Section также показало, что 40% работников были бы не прочь никогда больше не пользоваться ИИ на работе.

Наибольшую пользу от применения ИИ, по данным опроса, получают технологические компании. В частности, некоторые разработчики программного обеспечения используют ИИ для ускорения рутинного кодирования, несмотря на риск возникновения ошибок.

Остальные сферы, например розничная торговля, пользы от ИИ почти не получают.

В общей сложности 85% респондентов сообщили об отсутствии или минимальном опыте использования ИИ в профессиональной деятельности, или же о начальном уровне взаимодействия с такими инструментами.

Позиция руководителей технологических компаний

Эти данные созвучны с предупреждением генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы на форуме Давоса. Он отметил: «Мы скоро потеряем даже социальное разрешение использовать ресурсы, если системы ИИ не улучшают результаты в сфере здравоохранения, образования, эффективности государственного сектора и конкурентоспособности частного бизнеса во всех сферах, больших и малых».

