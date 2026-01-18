Способен ли искусственный интеллект заменить фрилансеров Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Способен ли искусственный интеллект заменить фрилансеров

Три года прошло с момента выхода ChatGPT, но готов ли он заменить дизайнера, программиста или аналитика? Исследование, проведенное Scale AI и Центром безопасности ИИ, бросает вызов оптимистичным заявлениям технологических гигантов. Ученые протестовали ChatGPT, Gemini и Claude на сотнях реальных проектов с фриланс-платформ, и результаты оказались поразительными.

Об этом пишет Washington Post

Детали исследования

Исследователи Remote Labor Index отказались от искусственных примеров. Они взяли проекты, за которые реальные люди получали деньги: 3D-анимацию продуктов, транскрибирование музыки, создание веб-игр и форматирование научных работ.

Читайте также Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект

Результат поразил: лучшая система ИИ справилась только с 2,5% проектов. Для сравнения почти половина задач была выполнена с низким качеством, а треть — вообще осталась незавершенной.

ИИ часто создавал поврежденные файлы или просто игнорировал ключевые требования заказчика. Даже когда результат выглядел привлекательно на первый взгляд, подробный анализ выявлял критические недостатки.

В проекте по дизайну интерьера ИИ создал правдоподобный план этажа, но был полностью технически неправильным и не содержал необходимой детализации.

Читайте также Какой искусственный интеллект самый надежный

С аналитикой данных ИИ справился также не без проблем. При создании панели визуализации данных о счастье ИИ накладывал текст на графики, путал цвета и терял целые страны.

Разработка игр также не поддалась искусственному интеллекту. Созданная игра была пригодна к использованию, но ИИ полностью проигнорировал заданную тему (пивоварение), создав абстрактный продукт.

Джейсон Хаузенлой, один из авторов исследования, выделяет два главных ограничения современных систем, в частности, отсутствие долгосрочной памяти и проблемы с визуальным пониманием.

ИИ не умеет учиться на ошибках в пределах одного проекта, который длится недели, и не запоминает фидбек заказчика. Чат-боты пытаются создать 3D модели через написание кода, а не через работу с визуальными интерфейсами, как это делает человек. Как результат — наушники в рекламном ролике меняют внешний вид в каждом кадре.

Несмотря на низкие показатели, положительная динамика существует. Новая модель Gemini 3 Pro, протестированная в ноябре 2025 года, выполнила 1,3% задач, в то время как ее предыдущая версия едва дотягивала до 0,8%.

Тенденция к автономии ИИ сохраняется. Компании уже сейчас чувствуют, что один работник с доступом к чат-боту может сделать больше, чем раньше.

Однако полная замена специалиста пока остается научной фантастикой.

Для экономии это выгодно: создание игры человеком стоило исследователям $1485, в то время как запуск Claude Sonnet обошелся менее чем в $30. Но разница в качестве пока остается аргументом в пользу человеческого труда.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.