Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект Сегодня 21:03 — Фондовый рынок

Резкие колебания рынка, рекордные оценки компаний и взаимные инвестиции все чаще заставляют говорить о возможном ИИ-пузыре. Несмотря на это, деньги в сектор продолжают поступать.

В преддверии 2026 года инвесторы признались, что их пугает больше всего, пишет QARTZ.

В последние два года главным вопросом вокруг искусственного интеллекта был масштаб возможностей. Во второй половине 2025 года фокус сместился на риски. Инвесторы в ИИ объяснили, чего они боятся в своих ставках.

Рост может сломаться

Партнер Lightspeed Venture Partners Гуру Чахал говорит, что ему «не дает спать» риск нового глобального шока для экономики. В последние годы рынки уже пережили пандемию, войну россии против Украины и торговые пошлины США.

В то же время, Lightspeed активно инвестирует в ИИ. В декабре фонд привлек $9 млрд. Компания поддерживает Anthropic, xAI Илона Маска и европейского конкурента Mistral.

Одна из ключевых угроз — зависимость отрасли от производства чипов. Большинство самого мощного ИИ-железа производится на Тайване, где сохраняется напряженность в отношениях с Китаем.

По словам Чахала, любой сбой, т. е. геополитический кризис, новая пандемия или торговые ограничения, может остановить строительство дата-центров и доступ к GPU. В таком случае весь ИИ-бум рискует затормозить.

Чрезмерная конкуренция

Еще одна проблема — перенасыщение рынка. В Сан-Франциско десятки стартапов запускают почти одинаковые продукты. Руководитель LifeX Ventures Инаки Беренгер отмечает, что успешные идеи копируют в считаные месяцы.

Многие компании строят сервисы на базе одних и тех же моделей. Это позволяет быстро запускаться и получать первых клиентов, но затрудняет понимание того, у кого есть реальное преимущество.

Инвесторы признают, что у большинства стартапов нет защитной «стены» — только скорость выполнения. А это делает ставки рискованными, особенно когда крупные игроки OpenAI или Google регулярно добавляют новые функции и превращают уникальные идеи в стандарт.

Пузырь лопнет

Опасения перегрева рынка растут. Аналитики обращают внимание на сложную сеть сделок вокруг OpenAI на сумму около $1,4 трлн с участием Nvidia, Microsoft, Oracle и других. При этом прогнозируемые доходы компании пока значительно ниже объемов инвестиций.

Даже CEO Alphabet Сундар Пичаи предупредил, что технологическая отрасль может перестараться с инвестициями, и ни одна компания не будет застрахована от последствий.

При коррекции компании с высокими оценками могут потерять доступ к новому финансированию, а выход из инвестиций станет сложнее. Это напрямую ударит по венчурным фондам.

Читайте также ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд

Показательным стал случай с Oracle: после отчета о том, что расходы на ИИ растут быстрее доходов, акции компании упали на 16%, уничтожив около $70 млрд рыночной стоимости.

Несмотря на сравнение с дотком-пузырем, инвесторы отмечают разницу: больше ИИ-компаний уже генерируют доход, а крупные корпорации находятся под давлением публичных рынков.

Инвестиции в ИИ продолжают расти, а технологии — развиваться. Выйти из игры сложно. Но чем больше ставки, тем более болезненными могут быть последствия, если рынок развернется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.