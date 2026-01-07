Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект
Резкие колебания рынка, рекордные оценки компаний и взаимные инвестиции все чаще заставляют говорить о возможном ИИ-пузыре. Несмотря на это, деньги в сектор продолжают поступать.
В преддверии 2026 года инвесторы признались, что их пугает больше всего, пишет QARTZ.
В последние два года главным вопросом вокруг искусственного интеллекта был масштаб возможностей. Во второй половине 2025 года фокус сместился на риски. Инвесторы в ИИ объяснили, чего они боятся в своих ставках.
Рост может сломаться
Партнер Lightspeed Venture Partners Гуру Чахал говорит, что ему «не дает спать» риск нового глобального шока для экономики. В последние годы рынки уже пережили пандемию, войну россии против Украины и торговые пошлины США.
В то же время, Lightspeed активно инвестирует в ИИ. В декабре фонд привлек $9 млрд. Компания поддерживает Anthropic, xAI Илона Маска и европейского конкурента Mistral.
Одна из ключевых угроз — зависимость отрасли от производства чипов. Большинство самого мощного ИИ-железа производится на Тайване, где сохраняется напряженность в отношениях с Китаем.
По словам Чахала, любой сбой,
т. е. геополитический кризис, новая пандемия или торговые ограничения, может остановить строительство дата-центров и доступ к GPU. В таком случае весь ИИ-бум рискует затормозить.
Чрезмерная конкуренция
Еще одна проблема — перенасыщение рынка. В Сан-Франциско десятки стартапов запускают почти одинаковые продукты. Руководитель LifeX Ventures Инаки Беренгер отмечает, что успешные идеи копируют в считаные месяцы.
Многие компании строят сервисы на базе одних и тех же моделей. Это позволяет быстро запускаться и получать первых клиентов, но затрудняет понимание того, у кого есть реальное преимущество.
Инвесторы признают, что у большинства стартапов нет защитной «стены» — только скорость выполнения. А это делает ставки рискованными, особенно когда крупные игроки OpenAI или Google регулярно добавляют новые функции и превращают уникальные идеи в стандарт.
Пузырь лопнет
Опасения перегрева рынка растут. Аналитики обращают внимание на сложную сеть сделок вокруг OpenAI на сумму около $1,4 трлн с участием Nvidia, Microsoft, Oracle и других. При этом прогнозируемые доходы компании пока значительно ниже объемов инвестиций.
Даже CEO Alphabet Сундар Пичаи предупредил, что технологическая отрасль может перестараться с инвестициями, и ни одна компания не будет застрахована от последствий.
При коррекции компании с высокими оценками могут потерять доступ к новому финансированию, а выход из инвестиций станет сложнее. Это напрямую ударит по венчурным фондам.
Показательным стал случай с Oracle: после отчета о том, что расходы на ИИ растут быстрее доходов, акции компании упали на 16%, уничтожив около $70 млрд рыночной стоимости.
Несмотря на сравнение с дотком-пузырем, инвесторы отмечают разницу: больше ИИ-компаний уже генерируют доход, а крупные корпорации находятся под давлением публичных рынков.
Инвестиции в ИИ продолжают расти, а технологии — развиваться. Выйти из игры сложно. Но чем больше ставки, тем более болезненными могут быть последствия, если рынок развернется.
Поделиться новостью
Также по теме
Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект
Эстонская Iute Group создаст в Украине цифровой банк на базе обанкротившегося RwS Bank
Западные санкции заблокировали многомиллионные облигации Telegram в рф
Украинцы наращивают инвестиции в ОВГЗ: портфель физлиц составляет уже более 110 млрд грн
За сутки инвестиционный интерес к Венесуэле вырос с 0% до 99%
Суд обязал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар