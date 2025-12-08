ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд 08.12.2025, 00:02 — Технологии&Авто

Европейский Союз утвердил создание нового фонда искусственного интеллекта стоимостью 12 млрд евро, который должен ускорить развитие европейских AI-технологий и усилить конкурентоспособность блока на мировом рынке.

Европейский Союз официально согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта, который станет крупнейшим инвестиционным инструментом ЕС в сфере высоких технологий.

Фонд, рассчитанный на период до 2032 года, сосредоточится на поддержке стартапов, финансировании исследований, развитии безопасных AI-решений и внедрении технологий в государственные сектора.

По словам представителей Еврокомиссии, фонд должен стать «стратегическим щитом Европы в цифровой эре», позволяя странам ЕС снизить зависимость от американских и азиатских технологических гигантов. Первые инвестиционные программы планируется запустить уже в первом квартале 2026 года.

Фонд также будет включать специальные гранты для университетов и научных центров, работающих над этическими и безопасными моделями искусственного интеллекта, а также поддержку проектов в сфере кибербезопасности и квантовых вычислений.

