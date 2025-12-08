ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд

0 800 307 555
Технологии&Авто
Европейский Союз утвердил создание нового фонда искусственного интеллекта стоимостью 12 млрд евро, который должен ускорить развитие европейских AI-технологий и усилить конкурентоспособность блока на мировом рынке.
Европейский Союз официально согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта, который станет крупнейшим инвестиционным инструментом ЕС в сфере высоких технологий.
Фонд, рассчитанный на период до 2032 года, сосредоточится на поддержке стартапов, финансировании исследований, развитии безопасных AI-решений и внедрении технологий в государственные сектора.
По словам представителей Еврокомиссии, фонд должен стать «стратегическим щитом Европы в цифровой эре», позволяя странам ЕС снизить зависимость от американских и азиатских технологических гигантов. Первые инвестиционные программы планируется запустить уже в первом квартале 2026 года.
Фонд также будет включать специальные гранты для университетов и научных центров, работающих над этическими и безопасными моделями искусственного интеллекта, а также поддержку проектов в сфере кибербезопасности и квантовых вычислений.
По материалам:
newformat.info
