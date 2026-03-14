Место для вашей рекламы

BYD представила новую батарею для электрокаров, которая заряжается за 9 минут

Флагманский седан Yangwang U7, Фото: BYD
BYD представил систему Blade Battery 2.0, которая заряжается от 10% до 70% за пять минут.
Об этом пишет TechCrunch.

Запас на тысячу километров

Крупнейший в мире производитель электрокаров утверждает, что батарея зарядится с 10% до 97% за 9 минут в условиях комнатной температуры. А в мороз до -30°C пополнение заряда от 20 до 97% будет длиться около 12 минут.
Blade 2.0 дебютирует в седане люкс Yangwang U7. В то же время технология будет поддерживаться еще рядом автомобилей BYD, в частности Yangwang U7, Denza N9, Denza Z9GT, Seal 07 и Sealion 06.
Сверхбыструю зарядку обеспечивает литий-железо-фосфат (LFP) в составе Blade. По сравнению с NMC (никель-марганцево-кобальт), LFP-батареи дешевле в производстве, но проигрывают в энергоемкости.
Из-за меньшего запаса хода западные производители преимущественно ставят LFP в недорогие электрокары. Впрочем, китайский BYD стремится покрыть недостаток быстрой подзарядкой и вывести LFP за пределы бюджетного сегмента. В релизе производитель отметил, что его седан бизнес-класса Denza Z9GT благодаря Blade 2.0 достиг запаса хода в 1036 км.
Инженеры работали над аккумулятором шесть лет. За это время они повысили его энергетическую плотность на 5% по сравнению с первой версией, сохранив скорость зарядки.
Чтобы избежать перегрева, BYD разработал технологии для отвода тепла — Литий-ионный высокоскоростной канал и Полноспектровую интеллектуальную систему управления температурой.
Производитель заявил, что новинка прошла испытания на безопасность с требованиями выше, чем у китайских национальных стандартов.

Зарядка только «для своих»

По мнению президента BYD Вана Чуаньфу, Blade 2.0 устраняет две главные претензии к электромобилям — долгую зарядку в целом и падение скорости зарядки в холодную погоду. 5−9 минут по времени действительно приблизят электрокары к традиционной заправке бензином.
Вот только на обычных станциях Blade зарядится максимум на 30−50% быстрее стандартных батарей электрокаров. Чтобы сверхбыстрый режим заработал, нужно подключить автомобиль к специальному зарядному комплексу Flash — это еще одна новинка BYD.
По дизайну новые терминалы Т-образные, чтобы можно было подключать кабели к электромобилям с обеих сторон.
Каждый зарядный пистолет рассчитан на напряжение 1000 В — так скорость не упадет даже в холод — и выдает максимальную мощность 1500 кВт. (Для сравнения, на украинских АЗС терминалы для EV обычно работают в диапазоне 80−160 кВт). Чтобы не было очередей, BYD введет плату за простой.
Зарядная станция FLASH — рендер, Фото: BYD
До конца года BYD планирует построить в Китае 20 тысяч зарядных станций FLASH и начать расширение за границей. Терминалы будут открыты для электромобилей любых брендов.
Как уточняет издание CarNewsChina, 18 тысяч из этих станций будут работать по модели «станция в станции» — их вмонтируют в уже имеющиеся зарядные площадки. Оттуда накопители энергии BYD будут брать ток и будут быстро отдавать заряд совместимым EV.
За первые два месяца 2026 года компания уже запустила 4239 зарядных объектов. До конца года планируется развернуть еще 2 тысячи станций вдоль автомагистралей на каждые 100 километров.

Зачем BYD новая батарея

Рынок электромобилей в Китае сейчас особенно агрессивный: Geely, Xiaomi и другие автоконцерны постоянно ускоряют выпуск новых моделей, давят друг на друга ценами и характеристиками.
А вот BYD, хоть до сих пор первая среди конкурентов, переживает не лучшие времена: в феврале 2026 года ее продажи упали на 41,1% по сравнению с прошлым годом.
Как пишет агентство Reuters, это уже шестой месяц падения подряд и худший показатель компании с февраля 2020-го, когда по рынку ударила пандемия COVID-19.
Blade 2.0 может помочь BYD удержать лидерство на рынке. Хотя к батарее все же есть вопросы.
По данным TechCrunch, седан Yangwang U7 с новым аккумулятором якобы имеет пробег более 1000 км — но это замеры по китайскому стандарту CLTC. А он может завышать дальность хода на 35% по сравнению с американским EPA.
Впрочем, если обещанная скорость зарядки подтвердится, BYD может и возобновить утраченные продажи и изменить правила игры по всей отрасли EV.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
