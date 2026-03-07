BYD представил электрический флагман Datang
Китайский автогигант BYD представил новый флагманский кроссовер Datang, который станет самой большой и дорогой моделью в линейке Dynasty. Модель получила запас хода до 950 км, мегаваттную быструю зарядку и технологии, которые должны вывести бренд в премиальный сегмент. Официальный пуск новинки ожидается в первой половине 2026 года.
Об этом пишет Cnevpost.
Электрокроссовер с рекордным запасом хода
Главная особенность Datang — очень большой запас хода. В полностью электрической версии автомобиль может проехать до 950 км на одном заряде.
По словам производителя, это один из самых высоких показателей среди крупных электрических SUV в мире.
Модель получила второе поколение фирменной батареи Blade Battery, известной высокой энергетической плотностью и повышенной безопасностью.
5 минут зарядки — и можно ехать
Datang построен на 1000-вольтовой электрической архитектуре, поддерживающей мегаваттную быструю зарядку. По данным BYD, пяти минут подключения к зарядной станции достаточно, чтобы получить запас энергии для ежедневных поездок.
Это решение должно стать ответом на главную проблему электромобилей — долгая зарядка.
Мощность и динамика
Полноприводная версия электрического флагмана ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.
Габариты Datang также соответствуют статусу флагмана: длина свыше 5,2 метра колесная база 3130 мм7-местный салон с конфигурацией 2+2+3.
Второй ряд получил отдельные кресла zero-gravity, а аудиосистема имеет 27 динамиков.
Сердцем мультимедийной системы стал 3-нанометровый автомобильный процессор, отвечающий за работу цифрового кокпита.
Лидар и «Божий глаз»
Datang оснащен системой помощи водителю God’s Eye.
На крыше установлен LiDAR, обеспечивающий работу функций ассистированного управления как на трассах, так и в городе.
Подвеска также отвечает премиальному статусу модели. Кроссовер получил пневматическую систему DiSus-A с двухкамерными амортизаторами, а также управление задними колесами.
BYD идет в премиум
Новый Datang станет флагманом семейства Tang в линейке Dynasty.
Ожидается, что его цена превысит 400 тысяч юаней (около $58 тысяч). Это означает, что BYD активно расширяется в премиальном сегменте электромобилей.
Для сравнения, нынешние модели Tang продаются в Китае по ценам от 179 800 до 289 800 юаней.
В 2025 году семейство Tang продали тиражом 154 908 автомобилей, что почти соответствует результату 2024 года.
С появлением Datang BYD рассчитывает усилить позиции на рынке крупных электрических SUV, где уже активно конкурируют Tesla, Li Auto, Nio и другие китайские бренды.
