0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD представил электрический флагман Datang

Технологии&Авто
50
BYD презентовал электрический кроссовер с запасом хода 950 километров
BYD презентовал электрический кроссовер с запасом хода 950 километров
Китайский автогигант BYD представил новый флагманский кроссовер Datang, который станет самой большой и дорогой моделью в линейке Dynasty. Модель получила запас хода до 950 км, мегаваттную быструю зарядку и технологии, которые должны вывести бренд в премиальный сегмент. Официальный пуск новинки ожидается в первой половине 2026 года.
Об этом пишет Cnevpost.

Электрокроссовер с рекордным запасом хода

Главная особенность Datang — очень большой запас хода. В полностью электрической версии автомобиль может проехать до 950 км на одном заряде.
Читайте также
По словам производителя, это один из самых высоких показателей среди крупных электрических SUV в мире.
Модель получила второе поколение фирменной батареи Blade Battery, известной высокой энергетической плотностью и повышенной безопасностью.

5 минут зарядки — и можно ехать

Datang построен на 1000-вольтовой электрической архитектуре, поддерживающей мегаваттную быструю зарядку. По данным BYD, пяти минут подключения к зарядной станции достаточно, чтобы получить запас энергии для ежедневных поездок.
Это решение должно стать ответом на главную проблему электромобилей — долгая зарядка.

Мощность и динамика

Полноприводная версия электрического флагмана ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.
Габариты Datang также соответствуют статусу флагмана: длина свыше 5,2 метра колесная база 3130 мм7-местный салон с конфигурацией 2+2+3.
Читайте также
Второй ряд получил отдельные кресла zero-gravity, а аудиосистема имеет 27 динамиков.
Сердцем мультимедийной системы стал 3-нанометровый автомобильный процессор, отвечающий за работу цифрового кокпита.

Лидар и «Божий глаз»

Datang оснащен системой помощи водителю God’s Eye.
На крыше установлен LiDAR, обеспечивающий работу функций ассистированного управления как на трассах, так и в городе.
Читайте также
Подвеска также отвечает премиальному статусу модели. Кроссовер получил пневматическую систему DiSus-A с двухкамерными амортизаторами, а также управление задними колесами.

BYD идет в премиум

Новый Datang станет флагманом семейства Tang в линейке Dynasty.
Ожидается, что его цена превысит 400 тысяч юаней (около $58 тысяч). Это означает, что BYD активно расширяется в премиальном сегменте электромобилей.
Для сравнения, нынешние модели Tang продаются в Китае по ценам от 179 800 до 289 800 юаней.
В 2025 году семейство Tang продали тиражом 154 908 автомобилей, что почти соответствует результату 2024 года.
С появлением Datang BYD рассчитывает усилить позиции на рынке крупных электрических SUV, где уже активно конкурируют Tesla, Li Auto, Nio и другие китайские бренды.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems