ТОП-10 новых легковушек февраля: в рейтинге только кроссоверы (инфографика)

Toyota RAV-4 - самый популярный новый легковой автомобиль февраля
Toyota RAV-4 - самый популярный новый легковой автомобиль февраля, Фото: Toyota
В феврале десять самых популярных моделей сформировали 42% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Бестселлером месяца стал Toyota RAV-4.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Аналитики отмечают, что в десятку бестселлеров попали исключительно кроссоверы, а автомобили китайских брендов в этом рейтинге отсутствуют.
Наибольший спрос в феврале имел Toyota RAV-4 — украинцы зарегистрировали 372 таких автомобиля.
ТОП-10 новых легковушек февраля
ТОП-10 новых легковушек февраля, Инфографика создана с помощью ИИ
