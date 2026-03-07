ТОП-10 новых легковушек февраля: в рейтинге только кроссоверы (инфографика) Сегодня 19:15 — Технологии&Авто

Toyota RAV-4 - самый популярный новый легковой автомобиль февраля, Фото: Toyota

В феврале десять самых популярных моделей сформировали 42% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Бестселлером месяца стал Toyota RAV-4.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Аналитики отмечают, что в десятку бестселлеров попали исключительно кроссоверы, а автомобили китайских брендов в этом рейтинге отсутствуют.

Наибольший спрос в феврале имел Toyota RAV-4 — украинцы зарегистрировали 372 таких автомобиля.

ТОП-10 новых легковушек февраля, Инфографика создана с помощью ИИ

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.