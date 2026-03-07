0 800 307 555
Гуманоидные роботы начали работать на автомобильных заводах Xiaomi

Технологии&Авто
45
Xiaomi уже приступила к тестированию гуманоидных роботов собственной разработки на производстве автомобилей. В течение следующих пяти лет компания планирует внедрить их в большом количестве на своих заводах.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Основатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал статью, в которой рассказал, что роботы в течение трех часов полностью автономно выполняли сложные задачи, например затягивание гаек с 90,2% успехом.
Среди главных проблем есть точное выравнивание с помощью фиксирующих штифтов, устранение отличий во внутренней структуре гаек и противодействие магнитным силам, которые могли повлиять на стабильность зажима.
Цзюнь позже написал, что это «знаменует собой первый шаг к стабильному применению гуманоидов Xiaomi в области интеллектуального производства».
Среди других задач, которые выполняли гуманоиды, были снятие защитных пленок, установка эмблем авто, подбор и размещение саморезных гаек и перемещение ящиков с материалами.
Xiaomi также отмечает, что роботы используют модели TacRefineNet, которые полагаются на тактильное восприятие без зрения или 3D-моделей объектов, а также на большие модели зрения-речи-действия.
Компания не раскрыла ожидаемое количество развернутых роботов, стоимость одной единицы или сроки достижения пятилетней цели.
По материалам:
mezha.media
Роботы
