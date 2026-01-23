0 800 307 555
ру
Tesla планирует начать продажу роботов Optimus в конце 2026 года

Технологии&Авто
23
Гуманоидный робот Optimus выполняет задачу
Tesla планирует начать продажу гуманоидных роботов Optimus уже в конце следующего года.
Об этом Илон Маск сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Планы Tesla по Optimus

По словам бизнесмена, работы смогут выполнять широкий спектр задач, приближенных к человеческим, и станут доступны публике после того, как компания будет уверена в их надежности, безопасности и функциональности.
Впрочем, Маск традиционно оставил себе пространство для маневра, отметив, что релиз состоится только при достижении «очень высоких стандартов».
Ранее он уже не раз переносил сроки запуска Optimus, а также заявлял, что коммерческое использование роботов возможно уже в 2026 году.

Использование роботов и критика проекта

Маск утверждает, что Optimus уже выполняет простые задачи на заводах Tesla, однако публичных подтверждений этому нет. Более того, в прошлом появлялись сообщения, что некоторые демонстрации возможностей роботов были инсценированы, а самими машинами управляли люди дистанционно. Поэтому проект Optimus часто критикуют за несоответствие громких обещаний реальному прогрессу.
Несмотря на скепсис, инвесторы отреагировали на заявление положительно — акции Tesla выросли более чем на 3%. В то же время, ситуацию усложняет то, что руководитель направления Optimus Милан Ковач недавно покинул компанию.

Другие проекты Tesla

Кроме роботов, Маск также упомянул о беспилотном такси Cybercab, которое, по его словам, должно пойти в производство уже в апреле. Tesla планирует выйти на объем до двух миллионов таких авто в год, хотя эксперты сомневаются в реалистичности этих планов, учитывая радикальный формат автомобиля без руля и только с двумя посадочными местами.



Payment systems