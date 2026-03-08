Представлен первый суперкар Xiaomi (фото)
Презентован экстремальный суперкар Xiaomi Vision GT. Автомобиль наделен инновационной аэродинамикой и сверхмощной электрической установкой. Новый Xiaomi Vision GT представили в Барселоне на выставке MWC 2026. Суперкар будет доступен всем желающим, ведь вскоре появится в компьютерной игре Gran Turismo 7.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Xiaomi Vision GT — обтекаемое карбоновое купе с изогнутой крышей, Т-образными фарами и оригинальными тоненькими фонарями. Его дверь поднимается вверх.
Немало внимания уделили аэродинамике авто. Первый суперкар Xiaomi получил обвес, каналы для воздуха, диффузор, киль на крыше и небольшие спойлеры сзади. Разработчики обещают низкий коэффициент лобового сопротивления (0,29) и немалую прижимную силу.
В салоне Xiaomi Vision GT установили оригинальный веретенообразный руль-штурвал с дисплеем, еще один экран растянули на всю ширину передней панели. Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом. Спортивные кресла встроены в силовой каркас кузова.
Характеристики Xiaomi Vision GT пока не разглашают, однако известно, что электрический суперкар будет мощнее 1548-сильного Xiaomi SU7 Ultra.
