ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года 08.03.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Эксперты назвали автомобили, которые ломаются чаще всего, Фото: GMC

При выборе автомобиля водители учитывают большое количество критериев, и один из самых важных для многих — надежность. Кроссовер GMC Acadia признали самым ненадежным новым автомобилем 2026 года. Эта модель очень часто выходит из строя.

Как пишет SlashGear , эксперты Consumer Reports определили самые ненадежные автомобили 2026 года. Они учитывали данные о поломках конкретных моделей, а также отзывы реальных владельцев этих транспортных средств.

GMC Acadia давно завоевал репутацию очень ненадежного автомобиля. Более того, многие проблемы этого кроссовера достаточно серьезны.

В издании подчеркнули, что качество сборки GMC Acadia вызывает вопросы, а производительность модели оставляет желать лучшего.

Также у кроссовера высокий расход топлива, а механические проблемы, связанные с двигателем и трансмиссией, возникают очень часто.

ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года:

GMC Acadia Rivian R1T Chevrolet Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid





УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.