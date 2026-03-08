ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года
При выборе автомобиля водители учитывают большое количество критериев, и один из самых важных для многих — надежность. Кроссовер GMC Acadia признали самым ненадежным новым автомобилем 2026 года. Эта модель очень часто выходит из строя.
Как пишет SlashGear, эксперты Consumer Reports определили самые ненадежные автомобили 2026 года. Они учитывали данные о поломках конкретных моделей, а также отзывы реальных владельцев этих транспортных средств.
GMC Acadia давно завоевал репутацию очень ненадежного автомобиля. Более того, многие проблемы этого кроссовера достаточно серьезны.
В издании подчеркнули, что качество сборки GMC Acadia вызывает вопросы, а производительность модели оставляет желать лучшего.
Также у кроссовера высокий расход топлива, а механические проблемы, связанные с двигателем и трансмиссией, возникают очень часто.
ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года:
- GMC Acadia
- Rivian R1T
- Chevrolet Blazer EV
- Mazda CX-90 Plug-in Hybrid
- Genesis GV60
- Mazda CX-90
- Kia EV9
- Kia EV6
- Honda Prologue
- Chrysler Pacifica Hybrid
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 самых ненадежных автомобилей 2026 года
BYD выпустил электромобиль с рекордным запасом хода (фото)
Инвестиции в агентные ИИ растут, но окупаемости достигают только четверть компаний
ТОП-10 новых легковушек февраля: в рейтинге только кроссоверы (инфографика)
Гуманоидные роботы начали работать на автомобильных заводах Xiaomi
Subaru выпускает новый кроссовер Trailseeker