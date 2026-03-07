Инвестиции в агентные ИИ растут, но окупаемости достигают только четверть компаний
Более 80% мировых компаний уже инвестируют в агентный искусственный интеллект, а половина глобальных лидеров ожидает добиться высочайшего уровня технологической зрелости к концу 2026 года. Вместе с тем, только четверть организаций достигают окупаемости (ROI) в нескольких направлениях одновременно, что подчеркивает потребность в системном подходе к масштабированию инноваций, развитию талантов и партнерских экосистем.
Об этом свидетельствуют данные нового отчета KPMG Global Tech Report 2026 года.
Сколько компаний уже внедряют ИИ
88% организаций уже вкладывают средства в технологии ИИ, а 50% планируют достичь высочайшего уровня зрелости ИИ до конца 2026 года. В то же время, сегодня лишь 11% компаний находятся на этом уровне.
Отчет показывает, что ИИ становится стратегически важным элементом бизнес-модели: 74% опрошенных компаний видят бизнес ценность от использования ИИ, но только 24% достигают ROI в нескольких направлениях одновременно.
Особое внимание компании уделяют развитию человеческого капитала. 53% респондентов испытывают недостаток квалифицированных специалистов, а 92% считают, что управление агентами ИИ станет необходимой компетенцией в ближайшие годы.
Ведущие организации объединяют технологический прогресс с обучением команд, создавая основу быстрой адаптации и масштабирования.
Эксперты KPMG подчеркивают роль партнерств и технологических экосистем: 90% компаний планируют расширять альянсы для ускорения обучения, внедрения инноваций и распространения лучших практик. Это особенно важно в условиях быстрого развития агентного ИИ и цифровой трансформации.
Кроме того, 78% компаний готовы инвестировать в новые технологии, включая квантовые вычисления и искусственный суперинтеллект, чтобы оставаться конкурентоспособными и устойчивыми к рискам.
«Технология больше не является поддерживающей функцией, они становятся ключевым элементом бизнес-модели. Для украинских компаний приоритетом должно быть построение целостного цифрового основания, обеспечивающего устойчивость операций, защиту данных и способность быстро восстанавливаться в условиях неопределенности. Особое внимание — развитию человеческого капитала и управлению изменениями», — комментирует Юрий Федоров, партнер KPMG в Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
Инвестиции в агентные ИИ растут, но окупаемости достигают только четверть компаний
ТОП-10 новых легковушек февраля: в рейтинге только кроссоверы (инфографика)
Гуманоидные роботы начали работать на автомобильных заводах Xiaomi
Subaru выпускает новый кроссовер Trailseeker
Motorola представила смартфон Motorola Edge 70 Fusion (фото)
BYD выпустил электромобиль с рекордным запасом хода (фото)