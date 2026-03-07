Инвестиции в агентные ИИ растут, но окупаемости достигают только четверть компаний Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Более 80% мировых компаний уже инвестируют в агентный искусственный интеллект, а половина глобальных лидеров ожидает добиться высочайшего уровня технологической зрелости к концу 2026 года. Вместе с тем, только четверть организаций достигают окупаемости (ROI) в нескольких направлениях одновременно, что подчеркивает потребность в системном подходе к масштабированию инноваций, развитию талантов и партнерских экосистем.

Об этом свидетельствуют данные нового отчета KPMG Global Tech Report 2026 года.

Сколько компаний уже внедряют ИИ

88% организаций уже вкладывают средства в технологии ИИ, а 50% планируют достичь высочайшего уровня зрелости ИИ до конца 2026 года. В то же время, сегодня лишь 11% компаний находятся на этом уровне.

Отчет показывает, что ИИ становится стратегически важным элементом бизнес-модели: 74% опрошенных компаний видят бизнес ценность от использования ИИ, но только 24% достигают ROI в нескольких направлениях одновременно.

Особое внимание компании уделяют развитию человеческого капитала. 53% респондентов испытывают недостаток квалифицированных специалистов, а 92% считают, что управление агентами ИИ станет необходимой компетенцией в ближайшие годы.

Ведущие организации объединяют технологический прогресс с обучением команд, создавая основу быстрой адаптации и масштабирования.

Эксперты KPMG подчеркивают роль партнерств и технологических экосистем: 90% компаний планируют расширять альянсы для ускорения обучения, внедрения инноваций и распространения лучших практик. Это особенно важно в условиях быстрого развития агентного ИИ и цифровой трансформации.

Кроме того, 78% компаний готовы инвестировать в новые технологии, включая квантовые вычисления и искусственный суперинтеллект, чтобы оставаться конкурентоспособными и устойчивыми к рискам.

«Технология больше не является поддерживающей функцией, они становятся ключевым элементом бизнес-модели. Для украинских компаний приоритетом должно быть построение целостного цифрового основания, обеспечивающего устойчивость операций, защиту данных и способность быстро восстанавливаться в условиях неопределенности. Особое внимание — развитию человеческого капитала и управлению изменениями», — комментирует Юрий Федоров, партнер KPMG в Украине.

