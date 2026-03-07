0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвестиции в агентные ИИ растут, но окупаемости достигают только четверть компаний

Технологии&Авто
10
88% компаний уже инвестируют в Ш
88% компаний уже инвестируют в Ш, Фото: freepik
Более 80% мировых компаний уже инвестируют в агентный искусственный интеллект, а половина глобальных лидеров ожидает добиться высочайшего уровня технологической зрелости к концу 2026 года. Вместе с тем, только четверть организаций достигают окупаемости (ROI) в нескольких направлениях одновременно, что подчеркивает потребность в системном подходе к масштабированию инноваций, развитию талантов и партнерских экосистем.
Об этом свидетельствуют данные нового отчета KPMG Global Tech Report 2026 года.

Сколько компаний уже внедряют ИИ

88% организаций уже вкладывают средства в технологии ИИ, а 50% планируют достичь высочайшего уровня зрелости ИИ до конца 2026 года. В то же время, сегодня лишь 11% компаний находятся на этом уровне.
Читайте также
Отчет показывает, что ИИ становится стратегически важным элементом бизнес-модели: 74% опрошенных компаний видят бизнес ценность от использования ИИ, но только 24% достигают ROI в нескольких направлениях одновременно.
Особое внимание компании уделяют развитию человеческого капитала. 53% респондентов испытывают недостаток квалифицированных специалистов, а 92% считают, что управление агентами ИИ станет необходимой компетенцией в ближайшие годы.
Ведущие организации объединяют технологический прогресс с обучением команд, создавая основу быстрой адаптации и масштабирования.
Читайте также
Эксперты KPMG подчеркивают роль партнерств и технологических экосистем: 90% компаний планируют расширять альянсы для ускорения обучения, внедрения инноваций и распространения лучших практик. Это особенно важно в условиях быстрого развития агентного ИИ и цифровой трансформации.
Кроме того, 78% компаний готовы инвестировать в новые технологии, включая квантовые вычисления и искусственный суперинтеллект, чтобы оставаться конкурентоспособными и устойчивыми к рискам.
«Технология больше не является поддерживающей функцией, они становятся ключевым элементом бизнес-модели. Для украинских компаний приоритетом должно быть построение целостного цифрового основания, обеспечивающего устойчивость операций, защиту данных и способность быстро восстанавливаться в условиях неопределенности. Особое внимание — развитию человеческого капитала и управлению изменениями», — комментирует Юрий Федоров, партнер KPMG в Украине.
По материалам:
Forbes
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems