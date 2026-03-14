ТОП-5 кроссоверов 2026 года

14.03.2026, 00:08 — Технологии&Авто

Названы лучшие кроссоверы 2026 года

Покупка нового автомобиля сопровождается определенными рисками. Иногда покупатели получают не то, на что рассчитывали. Тем не менее, в продаже есть немало отличных автомобилей. Автомобильные эксперты в комментарии для GoBankingRates назвали 5 новых кроссоверов, которые стоят своих денег. По их словам, это одни из лучших моделей в своих сегментах.

Audi Q6 E-tron

Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Джиранда заявил, что Audi Q6 E-tron предлагает идеальный баланс комфорта и маневренности.

Он подчеркнул, что этот электрокроссовер обязательно понравится водителям, желающим перейти на электромобили, не жертвуя при этом ощущением премиальности.

Hyundai Palisade Hybrid

Джиранда назвал Hyundai Palisade Hybrid одним из лучших трехрядных гибридных кроссоверов с точки зрения соотношения цены и качества. По его словам, эта модель идеально подходит для семей, которым нужно дополнительное пространство.

Toyota RAV4

Автомобильный специалист по Wheels Away Люк Освальд считает, что высокие результаты Toyota RAV4 в независимых краш-тестах и ​​высокая надежность помогают сохранить доверие покупателей к этому кроссоверу. Он отметил, что эта модель медленно дешевеет, благодаря чему автомобиль можно выгодно продать на вторичном рынке.

Honda CR-V

Джиранда рассказал, что Honda CR-V известна низким расходом топлива и комфортной подвеской. Также он добавил, что у этого кроссовера очень практичный интерьер.

Subaru Forester

Освальд порекомендовал обратить внимание на Subaru Forester. Он отметил, что этот кроссовер очень надежный и безопасный.

