ТОП-5 кроссоверов 2026 года
Покупка нового автомобиля сопровождается определенными рисками. Иногда покупатели получают не то, на что рассчитывали. Тем не менее, в продаже есть немало отличных автомобилей. Автомобильные эксперты в комментарии для GoBankingRates назвали 5 новых кроссоверов, которые стоят своих денег. По их словам, это одни из лучших моделей в своих сегментах.
5 лучших кроссоверов 2026 года
Audi Q6 E-tron
Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Джиранда заявил, что Audi Q6 E-tron предлагает идеальный баланс комфорта и маневренности.
Он подчеркнул, что этот электрокроссовер обязательно понравится водителям, желающим перейти на электромобили, не жертвуя при этом ощущением премиальности.
Hyundai Palisade Hybrid
Джиранда назвал Hyundai Palisade Hybrid одним из лучших трехрядных гибридных кроссоверов с точки зрения соотношения цены и качества. По его словам, эта модель идеально подходит для семей, которым нужно дополнительное пространство.
Toyota RAV4
Автомобильный специалист по Wheels Away Люк Освальд считает, что высокие результаты Toyota RAV4 в независимых краш-тестах и высокая надежность помогают сохранить доверие покупателей к этому кроссоверу. Он отметил, что эта модель медленно дешевеет, благодаря чему автомобиль можно выгодно продать на вторичном рынке.
Honda CR-V
Джиранда рассказал, что Honda CR-V известна низким расходом топлива и комфортной подвеской. Также он добавил, что у этого кроссовера очень практичный интерьер.
Subaru Forester
Освальд порекомендовал обратить внимание на Subaru Forester. Он отметил, что этот кроссовер очень надежный и безопасный.
