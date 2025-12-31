Какой искусственный интеллект самый надежный Сегодня 04:03 — Технологии&Авто

Какой искусственный интеллект самый надежный

Чат-бот Grok, созданный компанией xAI Илона Маска, возглавил декабрьский рейтинг надежности искусственного интеллекта за 2025 год. Эта модель продемонстрировала самый низкий уровень «галлюцинаций», в то время как популярные сервисы от Google и OpenAI показали гораздо худшие результаты.

Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Relum.

Какие инструменты попали в рейтинг

Эксперты оценивали десять ведущих нейросетей по уровню риска для бизнес-задач.

Исследование выявило, что Grok выдает недостоверную информацию только в 8% случаев. ChatGPT от OpenAI демонстрирует ошибочность на уровне 35%, а показатель Google Gemini превысил 40%. Высокий уровень ложных ответов также зафиксирован в Microsoft Copilot — 27%.

Среди других надежных инструментов аналитики выделили китайскую нейросеть DeepSeek (14% ошибок), поисковик Perplexity (13%) и Claude (17%).

Читайте также ЕС согласовал создание Европейского фонда искусственного интеллекта на €12 млрд

Специалисты Relum отмечают, что точность ответов является критическим фактором для корпоративного сектора, ведь более 65% компаний в США уже интегрировали искусственный интеллект в свои рабочие процессы.

Ожидается, что из-за растущей зависимости от технологий бизнес в будущем будет выбирать модели, опираясь именно на показатели их фактической точности.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.