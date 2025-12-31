0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой искусственный интеллект самый надежный

Технологии&Авто
0
Какой искусственный интеллект самый надежный
Какой искусственный интеллект самый надежный
Чат-бот Grok, созданный компанией xAI Илона Маска, возглавил декабрьский рейтинг надежности искусственного интеллекта за 2025 год. Эта модель продемонстрировала самый низкий уровень «галлюцинаций», в то время как популярные сервисы от Google и OpenAI показали гораздо худшие результаты.
Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Relum.

Какие инструменты попали в рейтинг

Эксперты оценивали десять ведущих нейросетей по уровню риска для бизнес-задач.
Читайте также
Исследование выявило, что Grok выдает недостоверную информацию только в 8% случаев. ChatGPT от OpenAI демонстрирует ошибочность на уровне 35%, а показатель Google Gemini превысил 40%. Высокий уровень ложных ответов также зафиксирован в Microsoft Copilot — 27%.
Среди других надежных инструментов аналитики выделили китайскую нейросеть DeepSeek (14% ошибок), поисковик Perplexity (13%) и Claude (17%).
Читайте также
Специалисты Relum отмечают, что точность ответов является критическим фактором для корпоративного сектора, ведь более 65% компаний в США уже интегрировали искусственный интеллект в свои рабочие процессы.
Ожидается, что из-за растущей зависимости от технологий бизнес в будущем будет выбирать модели, опираясь именно на показатели их фактической точности.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems