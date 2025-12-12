OpenAI: искусственный интеллект ускоряет работу, но не так радикально, как ожидалось Сегодня 05:50 — Технологии&Авто

Несмотря на прогнозы радикальной трансформации рынка труда, новый отчет OpenAI показывает: внедрение ИИ действительно повышает скорость и качество работы, однако эффект пока остается умеренным.

В среднем работники экономят 40−60 минут в день — гораздо меньше, чем предполагали самые амбициозные прогнозы о революционном скачке производительности.

Основные выводы отчета OpenAI

OpenAI опросил 9 000 сотрудников из 100 компаний и проанализировал реальные сценарии использования ИИ, выяснив, что 75% сотрудников почувствовали улучшение скорости или качества работы, большинство экономит 40−60 минут в день, а опытные пользователи — до 10 часов еженедельно.

В то же время ИИ не только ускоряет выполнение задач, но и позволяет браться за ранее недоступные, однако ожидаемой масштабной автоматизации и сокращения рабочих мест пока не происходит.

Компании внедряют ИИ

Как сообщает Notebookcheck, исследование MIT, включавшее анализ 350 корпоративных кейсов, выявило, что 95% пилотных программ на базе ИИ не приносят прибыли и не достигают заявленных целей. Только 5% проектов показывают заметный финансовый эффект.

Это свидетельствует о том, что организациям не хватает не технологий, а готовности правильно интегрировать их в бизнес-процессы.

Как ИИ меняет работу разных отделов

87% ІТ-специалистов уведомили о скорейшем решении технических проблем, 85% маркетологов и продуктовых команд — об ускорении запуска кампаний, 75% HR-специалистов — об улучшении взаимодействия с сотрудниками, а 73% инженеров отметили более быстрое написание кода. Эти результаты свидетельствуют, что ИИ уже дает заметные преимущества по разным направлениям работы компаний.

В то же время технология открывает доступ к новым возможностям: количество запросов, связанных с программированием, выросло на 36% среди работников без технического образования, а 75% пользователей смогли выполнять задачи, ранее им недоступные. Таким образом, ИИ уменьшает барьер между идеей и ее реализацией, расширяя инструменты для профессионального развития.

