0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI: искусственный интеллект ускоряет работу, но не так радикально, как ожидалось

Технологии&Авто
8
OpenAI: искусственный интеллект ускоряет работу, но не так радикально, как ожидалось
OpenAI: искусственный интеллект ускоряет работу, но не так радикально, как ожидалось
Несмотря на прогнозы радикальной трансформации рынка труда, новый отчет OpenAI показывает: внедрение ИИ действительно повышает скорость и качество работы, однако эффект пока остается умеренным.
В среднем работники экономят 40−60 минут в день — гораздо меньше, чем предполагали самые амбициозные прогнозы о революционном скачке производительности.

Основные выводы отчета OpenAI

OpenAI опросил 9 000 сотрудников из 100 компаний и проанализировал реальные сценарии использования ИИ, выяснив, что 75% сотрудников почувствовали улучшение скорости или качества работы, большинство экономит 40−60 минут в день, а опытные пользователи — до 10 часов еженедельно.
В то же время ИИ не только ускоряет выполнение задач, но и позволяет браться за ранее недоступные, однако ожидаемой масштабной автоматизации и сокращения рабочих мест пока не происходит.

Компании внедряют ИИ

Как сообщает Notebookcheck, исследование MIT, включавшее анализ 350 корпоративных кейсов, выявило, что 95% пилотных программ на базе ИИ не приносят прибыли и не достигают заявленных целей. Только 5% проектов показывают заметный финансовый эффект.
Это свидетельствует о том, что организациям не хватает не технологий, а готовности правильно интегрировать их в бизнес-процессы.

Как ИИ меняет работу разных отделов

87% ІТ-специалистов уведомили о скорейшем решении технических проблем, 85% маркетологов и продуктовых команд — об ускорении запуска кампаний, 75% HR-специалистов — об улучшении взаимодействия с сотрудниками, а 73% инженеров отметили более быстрое написание кода. Эти результаты свидетельствуют, что ИИ уже дает заметные преимущества по разным направлениям работы компаний.
В то же время технология открывает доступ к новым возможностям: количество запросов, связанных с программированием, выросло на 36% среди работников без технического образования, а 75% пользователей смогли выполнять задачи, ранее им недоступные. Таким образом, ИИ уменьшает барьер между идеей и ее реализацией, расширяя инструменты для профессионального развития.
По материалам:
double.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems