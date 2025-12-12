Tesla планирует интегрировать Starlink в крышу своих авто Сегодня 01:36 — Технологии&Авто

Похоже, Tesla работает над тем, чтобы в будущем обеспечить свои электромобили прямым доступом к спутниковому интернету Starlink.

Об этом свидетельствует новая патентная заявка, поданная компанией в США, описывающая автомобильную крышу из материалов, прозрачных к радиочастотам, и возможностью интеграции спутниковых антенн.

Что предусматривает патент Tesla

Как сообщает PCMag , согласно патенту, Tesla разрабатывает внешнюю панель крыши, позволяющую встраивать в ее структуру электронные модули, в частности спутниковые антенны. Конструкция крыши обеспечивает свободную зону обзора для связи со спутниками, мобильными сетями и другими внешними устройствами.

В тексте заявки говорится о возможности интеграции спутникового компонента связи и спутниковой антенны, способной работать с навигационными спутниками. Хотя Starlink или SpaceX прямо не упоминаются, функционал и структура проекта вызывают четкие ассоциации со спутниковым Интернетом от SpaceX.

Что это может означать для владельцев Tesla

Сейчас некоторые пользователи Starlink устанавливают тарелки Starlink вручную, чтобы иметь интернет на ходу. Если Tesla интегрирует такую ​​систему непосредственно в крышу авто, это может полностью изменить опыт мобильного подключения к сети.

У Tesla уже есть опция Premium Connectivity, которая работает через мобильную сеть LTE. Но спутниковый интернет может обеспечить покрытие даже в отдаленных регионах, где нет сотовой связи.

