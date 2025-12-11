Сколько импортированных автомобилей в Украине имеют скрученный пробег (исследование) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Сколько импортированных автомобилей в Украине имеют скрученный пробег (исследование)

Импортированные авто составляют значительную часть рынка подержанных автомобилей в Европе, но покупателям следует тщательно оценивать все риски перед покупкой.

Согласно исследованию компании carVertical , анализирующей данные авторынка, покупателям в Украине следует быть особенно осторожными — транспортные средства из-за границы в полтора раза чаще имеют скрученный пробег.

75% водителей беспокоят скрытые проблемы, и, учитывая, что более трети (35%) респондентов сообщили об обмане в прошлом, эти опасения вполне обоснованы.

Импортированные авто — более рискованный вариант

Анализ отчетов об истории транспортных средств, приобретенных пользователями carVertical в Украине с сентября 2024 по август 2025 года, выявил, что 9,5% проверенных транспортных средств имели скрученный пробег. Тем не менее, общая статистика не полностью отражает реальные масштабы махинаций с одометрами.

Среди импортированных автомобилей 10,2% имели скручивание пробега против 6,7%, которые использовались только в Украине. Следовательно, вероятность скручивания пробега для импортированных транспортных средств примерно в 1,5 раза выше.

Кроме того, опросив более 10 000 водителей Европы, компания carVertical определила, что 46,3% покупателей вообще не доверяют продавцам подержанных автомобилей. Многие покупатели были обмануты в прошлом, поэтому покупка подержанного транспортного средства часто является источником стресса.

Поскольку записи пробега, история аварий и другие важные данные транспортных средств остаются в странах происхождения, некоторые продавцы и салоны могут даже не знать, что автомобиль, выставленный на продажу, имеет скрученный пробег или попал в серьезную аварию.

«В разных странах действуют разные законы относительно манипуляций с пробегом, что усложняет контроль за этим видом мошенничества на международном уровне. Поскольку страны не обмениваются данными по истории транспортных средств, история автомобиля после экспорта фактически начинается с нуля. Именно поэтому риск покупки авто со скрученным пробегом в несколько раз выше для импортированных моделей», — объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical.

8 из 9 проверенных автомобилей в Украине были импортированы

Уровень импорта в пределах Европы существенно отличается. Больше всего импортированных автомобилей зарегистрировано в Латвии, Литве, Украине и Сербии. Из всех автомобилей, проверенных carVertical в Украине, 78,4% были ввезены из-за границы, а 21,6% были местными.

Чем больше авто импортируется в страну, тем выше шанс приобрести транспортное средство со скрытыми проблемами.

«Обычно авто импортируют из Западной Европы в Восточную и Центральную Европу. Эти транспортные средства часто поступают после аварий или со скрученным пробегом. Тот факт, что автомобиль прибыл из Германии, Франции или другой страны, не означает автоматической гарантии отличного состояния. Каждый автомобиль имеет свою историю, и не все они приятные», — говорит Матас Бузелис.

35% покупателей авто заявили об обмане

В случае использования авто в одной стране с момента его изготовления местные органы обычно имеют немало данных о его истории. Но в случае импорта транспортного средства данные о его истории не всегда «путешествуют» с ним.

Ранее опытный автомобильный эксперт поделился практическими советами по ориентировочному пробегу и основным критериям проверки технического состояния подержанного авто.

Эксперт отмечает, что средний годовой пробег в Украине составляет 15 000−20 000 км. Поэтому для трехлетнего автомобиля нормой считается не более 50 000−60 000 км.

Если автомобиль имеет 3−4 года, и это около 150 000 км, это почти гарантированно свидетельствует, что его использовали в такси или для коммерческих перевозок. Такие машины часто имеют скрытый износ ключевых узлов — подвески, коробки передач или даже двигателя.

