В «Дія» запустят фиксацию ДТП на месте происшествия

Технологии&Авто
31
Правительство разрешило запуск электронного европротокола в «Дія»: оформить ДТП можно будет прямо на месте и без полиции.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Оформление ДТП переходит в смартфон

Кабмин принял постановление, открывающее возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении «Дія».
Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов — все будет происходить прямо на месте аварии.

Как это будет работать

Во время оформления «Дія» будет автоматически подтягивать информацию из государственных реестров — данные о водительских удостоверениях, техпаспорте и страховых полисах. Это минимизирует риск технических ошибок, ранее нередко становившихся причиной отказов в страховых выплатах.
Для заполнения европротокола потребуется:
  • добавить фото с места происшествия,
  • согласовать данные с другим участником ДТП,
  • подписать документ через «Дія.Підпис».

Контроль статуса без поездок в страховую

После подачи протокола статус его рассмотрения можно будет проверять прямо в приложении. Так что водителям больше не придется посещать страховую компанию или совершать дополнительные обращения.

Читайте также: Условия автогражданки с 1 января 2025 года: что изменилось, и сколько нужно платить

По замыслу правительства, новый цифровой сервис должен ускорить урегулирование ДТП, уменьшить нагрузку на полицию и сделать процесс для водителей максимально простым и понятным.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году изменились условия применения Европротокола, в частности, был отменен лимит возмещения по Европротоколу в размере 80 000 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems