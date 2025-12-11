В «Дія» запустят фиксацию ДТП на месте происшествия Сегодня 12:01 — Технологии&Авто

В «Дія» запустят фиксацию ДТП на месте происшествия

Правительство разрешило запуск электронного европротокола в «Дія»: оформить ДТП можно будет прямо на месте и без полиции.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Оформление ДТП переходит в смартфон

Кабмин принял постановление, открывающее возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении «Дія».

Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов — все будет происходить прямо на месте аварии.

Как это будет работать

Во время оформления «Дія» будет автоматически подтягивать информацию из государственных реестров — данные о водительских удостоверениях, техпаспорте и страховых полисах. Это минимизирует риск технических ошибок, ранее нередко становившихся причиной отказов в страховых выплатах.

Для заполнения европротокола потребуется:

добавить фото с места происшествия,

согласовать данные с другим участником ДТП,

подписать документ через «Дія.Підпис».

Контроль статуса без поездок в страховую

После подачи протокола статус его рассмотрения можно будет проверять прямо в приложении. Так что водителям больше не придется посещать страховую компанию или совершать дополнительные обращения.

По замыслу правительства, новый цифровой сервис должен ускорить урегулирование ДТП, уменьшить нагрузку на полицию и сделать процесс для водителей максимально простым и понятным.

Ранее мы сообщали , что в 2025 году изменились условия применения Европротокола, в частности, был отменен лимит возмещения по Европротоколу в размере 80 000 грн.

