В «Дія» запустят фиксацию ДТП на месте происшествия
Правительство разрешило запуск электронного европротокола в «Дія»: оформить ДТП можно будет прямо на месте и без полиции.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Оформление ДТП переходит в смартфон
Кабмин принял постановление, открывающее возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении «Дія».
Уже с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов — все будет происходить прямо на месте аварии.
Как это будет работать
Во время оформления «Дія» будет автоматически подтягивать информацию из государственных реестров — данные о водительских удостоверениях, техпаспорте и страховых полисах. Это минимизирует риск технических ошибок, ранее нередко становившихся причиной отказов в страховых выплатах.
Для заполнения европротокола потребуется:
- добавить фото с места происшествия,
- согласовать данные с другим участником ДТП,
- подписать документ через «Дія.Підпис».
Контроль статуса без поездок в страховую
После подачи протокола статус его рассмотрения можно будет проверять прямо в приложении. Так что водителям больше не придется посещать страховую компанию или совершать дополнительные обращения.
По замыслу правительства, новый цифровой сервис должен ускорить урегулирование ДТП, уменьшить нагрузку на полицию и сделать процесс для водителей максимально простым и понятным.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году изменились условия применения Европротокола, в частности, был отменен лимит возмещения по Европротоколу в размере 80 000 грн.
