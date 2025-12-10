Mercedes-Benz и Momenta запустят роботакси в Абу-Даби
Немецкий производитель роскошных автомобилей Mercedes-Benz и китайская компания по автономному вождению Momenta объединились для запуска роботакси в Абу-Даби, что демонстрирует дальнейшее взаимодействие между компаниями.
Как предоставлено в сегодняшнем сообщении, на платформе оператора мобильных услуг ОАЭ Lumo будет развернут флот роботакси, основанных на седане S-Class нового поколения от Mercedes-Benz.
Планы на 2026 год и дальнейшее развитие
Запуск официальных операций роботакси в Абу-Даби запланирован на 2026 год с целью дальнейшего выхода на глобальные рынки, отметила Momenta. По словам генерального директора Momenta Цао Сюдона, сотрудничество использует инженерные возможности Mercedes-Benz, технологии AI Momenta и локальный опыт Lumo.
Роботакси премиум-класса, созданное на базе большой языковой модели укрепления R6 от Momenta, ориентировано на предоставление нового опыта автономного вождения, сочетающего безопасность и роскошь для пользователей.
История партнерства и будущие перспективы
Momenta, основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Сучжоу, возле Шанхая, имеет многолетнюю партнерскую историю с Mercedes-Benz. С 2017 года немецкий автопроизводитель первым среди международных инвесторов поддержал Momenta. В сентябре Mercedes-Benz и Momenta объявили о совместной разработке системы интеллектуальной поддержки вождения на основе обширной модели Momenta Flywheel.
5 ноября Mercedes-Benz выпустил новую электрическую CLA в Китае, первую модель, оснащенную этой системой. Ожидается, что система будет внедряться на других моделях Mercedes-Benz в будущем, отметили в Momenta.
Помимо партнерства с Mercedes-Benz, в сентябре Momenta объявила о тестировании автономных роботакси четвертого уровня с Uber Technologies в Мюнхене, Германия, в следующем году. Компании планируют расширить эту технологию на другие европейские города, а испытания в Мюнхене ожидаются в 2026 году.
