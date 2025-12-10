0 800 307 555
В Украине вырос спрос на автобусы

Технологии&Авто
25
По данным Укравтопрома, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 308 автобусов (включая микроавтобусы).
Это на 19% больше, чем в ноябре 2024 года. Доля новой техники в этом объеме составляла 51%, в прошлом году была 63% .
Чаще всего в ноябре покупали: в части новых автотранспортных средств:
ATAMAN — 57 ед.;
ZAZ — 30 ед.;
ISUZU  — 20 ед.
Среди импортируемых б/у:
MERCEDES-BENZ — 46 ед;
VDL — 34 ед.;
VAN HOOL — 15 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 2421 автобус (+27% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых — 1203 ед. (+9%); б/у — 1218 ед. (+50%).
По материалам:
Економічна Правда
