В Украине вырос спрос на автобусы Сегодня 20:28 — Технологии&Авто

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 308 автобусов (включая микроавтобусы).

Это на 19% больше, чем в ноябре 2024 года. Доля новой техники в этом объеме составляла 51%, в прошлом году была 63% .

Чаще всего в ноябре покупали: в части новых автотранспортных средств:

ATAMAN — 57 ед.;

ZAZ — 30 ед.;

ISUZU — 20 ед.

Среди импортируемых б/у:

MERCEDES-BENZ — 46 ед;

VDL — 34 ед.;

VAN HOOL — 15 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 2421 автобус (+27% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых — 1203 ед. (+9%); б/у — 1218 ед. (+50%).

Економічна Правда По материалам:

